«Барселона» усмотрела в Мбаппе замену Неймару и другие трансферные интересности четверга

Топ-3 трансфера

1. Льюис Гибсон из «Ньюкасла» в «Эвертон»

Цена: 6,7 млн евро

«Ириски» оформили восьмое приобретение за лето. В Ливерпуль перебрался 17-летний защитник Льюис Гибсон, который подписал контракт на 3 года. Ближайший сезон юноша проведет в молодежной команде.

2. Эммануэль Чеккини из «Банфилда» в «Малагу»

Цена: 4 млн евро

«Медузы» привели в Европу 20-летнего полузащитника и постараются слепить из него новую аргентинскую звезду. На это у «Малаги» есть пять лет по контракту.

3. Чиприан Тэтэрушану из «Фиорентины» в «Нант»

Цена: 2,5 млн евро

«Фиалки» решили не ограничиваться продажей Федерико Бернардески с Борхой Валеро и по дешевке избавились от основного голкипера. Теперь 31-летний румын будет защищать ворота команды Клаудио Раньери.

Топ-5 слухов

1. Наби Кейта из «РБ Лейпциг» в «Манчестер Сити»

Вероятность трансфера: 60/100

Еще несколько дней назад уход 22-летнего гвинейца казался невозможным, а «РБ Лейпциг» навешивал на него ценник, от которого «Ливерпулю» становилось не по себе. Но в последние дни у Кейта обострились отношения в клубе из-за грубого подката на тренировке, и «Сити» готов воспользоваться ситуацией.

2. Маурисио Лемос из «Лас-Пальмаса» в «Интер»

Вероятность трансфера: 55/100

Бывший защитник «Рубина», возможно, окажется в Милане, если «нерадзурри» не пожадничают 30 млн евро. Именно столько просит «Лас-Пальмас».

3. Иван Стринич из «Наполи» в «Зенит»

Вероятность трансфера: 55/100

Наличие переговоров подтвердил агент хорвата Тончи Мартич, но пока все находится на начальной стадии. «Зениту» придется выдержать конкуренцию «Галатасарая» и «Уотфорда».

4. Килиан Мбаппе из «Монако» в «Барселону»

Вероятность трансфера: 30/100

Каталонцы до поры до времени не числились в главных претендентах на 18-летнюю суперзвезду, но нарастающая угроза потери Неймара сделала свое дело. В случае ухода бразильца «Барса» набросится на Мбаппе.

5. Пауло Дибала из «Ювентуса» в «Барселону»

Вероятность трансфера: 25/100

Запасной вариант каталонцев – это Пауло Дибала. Сам футболист выразил желание остаться в Турине, но многие свершившиеся трансферы начинались с таких заявлений.

Еще сделки четверга

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Кстати, «синие» продлили контракт с чешским защитником Томашем Каласом и тут же отправили его обратно в аренду в «Фулхэм».

А вот «Рома» подписала новый контракт с Раджой Наингголаном и оставила его в Риме, обломав многих претендентов.

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