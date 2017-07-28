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RMC: Лионель Месси настаивает на трансфере Анхеля ди Марии, если «ПСЖ» купит Неймара у «Барселоны»
Спортивный директор каталонцев Лионель Месси за работой.
Руководство «Барселоны» работает над вариантами возможной замены форварда Неймара. Менеджеры каталонцев планируют подписать Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля», Килиана Мбаппе из «Монако» или Пауло Дибалу из «Ювентуса». Это произойдет в случае, если «ПСЖ» активирует пункт в контракте бразильца об отступных и выплатит за игрока 222 миллиона евро.
Другим кандидатом на усиление считается Анхель ди Мария. Кандидатуру аргентинского полузащитника продавливает звезда «Барсы» Лионель Месси.
При этом боссы испанского клуба не будут спешить с трансфером и подождут конца трансферного окна для оформления перехода. Продажа Ди Марии поможет «ПСЖ» вписаться в финансовый фэйр-плей, сообщают источники RMC Sport.
- Анхель ди Мария перешел в парижский клуб в 2015 году из «Манчестер Юнайтед».
- Аргентинец провел 5 сезонов в мадридском «Реале», выигрывал Лигу чемпионов и Примеру.