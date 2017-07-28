RMC: Лионель Месси настаивает на трансфере Анхеля ди Марии, если «ПСЖ» купит Неймара у «Барселоны»

Руководство «Барселоны» работает над вариантами возможной замены форварда Неймара. Менеджеры каталонцев планируют подписать Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля», Килиана Мбаппе из «Монако» или Пауло Дибалу из «Ювентуса». Это произойдет в случае, если «ПСЖ» активирует пункт в контракте бразильца об отступных и выплатит за игрока 222 миллиона евро.

Другим кандидатом на усиление считается Анхель ди Мария. Кандидатуру аргентинского полузащитника продавливает звезда «Барсы» Лионель Месси.

При этом боссы испанского клуба не будут спешить с трансфером и подождут конца трансферного окна для оформления перехода. Продажа Ди Марии поможет «ПСЖ» вписаться в финансовый фэйр-плей, сообщают источники RMC Sport.

Анхель ди Мария перешел в парижский клуб в 2015 году из «Манчестер Юнайтед».

Аргентинец провел 5 сезонов в мадридском «Реале», выигрывал Лигу чемпионов и Примеру.

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