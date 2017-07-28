«Барселона» присматривается к Ди Марии, «Ювентус» нашел замену Алвесу и еще трансферный корм пятницы

Топ-3 трансфера

1. Джонатан дос Сантос из «Вильярреала» в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Цена: 4,3 млн

«Гэлакси» выполнил миссию и скупил самых крутых Дос Сантосов, которые умеют играть в футбол. К брату Джовани присоединился Джонатан. «Вильярреал» получил 4,3 млн евро, а сроки контракта с мексиканцем не разглашаются.

2. Микель Мерино из дортмундской «Боруссии» в «Ньюкасл»

Аренда

Мерино успешно прошел медосмотр и завершил сделку. «Сороки» арендовали Микеля и забронировали право выкупа игрока у «Боруссии» летом 2018-го.

«У меня были разные варианты, но этот самый подходящий», — сказал футболист.

3. Эшли Флетчер из «Вест Хэма» в «Мидлсбро»

Цена: 7,3 млн

Возможно, ты не знаешь этого парня, но это самый дорогой трансфер пятницы. «Мидлсбро», несмотря на вылет в Чемпионшип, вывалил за «молотобойца» 7,3 млн евро.

Форвард, не забивший ни одного мяча в 16 матчах АПЛ-2016/17, выбил контракт на четыре года.

Топ-5 слухов

1. Жоау Канселу из «Валенсии» в «Ювентус»

Вероятность трансфера: 70/100

«Юве» продолжает поиски правого защитника после ухода Алвеса. Туринцам нравится Канселу, за которого они предложили 17 млн евро, пишет Corriere dello Sport. В сделку также может быть включен Марио Лемина.

2. Росс Баркли из «Эвертона» в «Тоттенхэм»

Вероятность трансфера: 70/100

На талантливого полузащитника засматриваются в Лондоне. Среди претендентов: «Арсенал» и «Тоттенхэм». По информации ВВС, больше шансов у «шпор», но цена кусается: к 25 млн номинала «Эвертон» точно накинет еще пару десятков.

Ранее Рональд Куман подтвердил, что Баркли отказался от нового контракта и на 100% покинет «ирисок» летом.

3. Анхель ди Мария из «ПСЖ» в «Барселону»

Вероятность трансфера: 60/100

Каталонцы заберут аргентинца, если Неймар все-таки предпочтет «ПСЖ». Кандидатуру полузащитника продавливает звезда «Барсы» Лионель Месси. Боссы испанского клуба не будут спешить с трансфером и подождут конца окна для оформления перехода, сообщают источники RMC Sport.

4. Ренату Саншиш из «Баварии» в «Челси»

Вероятность трансфера: 50/100

Португалец твердо решил покинуть Мюнхен. Ранее Ренату заявил о желании поиграть в «Милане», но сейчас у него появился другой вариант.

«Конте попросил информацию о Санчише после матча во вторник, потому что знает – он может делать разницу на поле», – сказал La Gazzetta dello Sport Карл-Хайнц Румменигге.

5. Тому Лемар из «Монако» в «Арсенал»

Вероятность трансфера: 30/100

«Арсенал» еще верит в покупку полузащитника «Монако». Ранее французы отшили Венгера и с 40 млн, и с 45 млн. L'Equipe пишет, что Арсен вернулся – у него теперь 50 млн. «Монако» по-прежнему не горит желанием продавать еще одну звездочку.

Еще трансферы дня

Викториен Ангбан из молодежки «Челси» арендован бельгийским клубом «Васланд-Беверен».

Факундо Пирис покинул «Ахмат» в качестве свободного агента. Футболиста быстренько подобрал «Монпелье».

«Ювентус» официально представил Бернардески.

Натан Бэйкер покинул «Астон Виллу», но не Чемпионшип – он будет играть за «Бристоль Сити».

Хихонский «Спортинг» арендовал у «Леванте» Рубена Гарсию.

Тот самый Макси Родригес, который рубился за «Ливерпуль» и «Атлетико», сменил Аргентину на Уругвай и «Ньюэллс Олд Бойз» на «Пеньяроль».

Георгий Габулов выбрал «СКА-Хабаровск».

Экс-форвард «Шахтера» Брандао продолжит карьеру в греческом «Левадиакосе».

Муслера продлил контракт с «Галатасараем» до 2021 года.

Лучший спортивный телеграм