Уэсли Снейдер почти в «Ницце», Пеннант – в седьмой лиге и другие трансферные жимолости субботы

Топ-3 трансфера

Стивен Бергейс – из «Уотфорда» в «Фейенорда»

Стоимость: 6,5 миллиона евро

«Фейенорд» выкупил Стивена Бергейса у «Уотфорда». Вингер сиял в АЗ, впечатлил «шершней», рухнул на скамейку в Англии и прошлый сезон провел в аренде в Роттердаме. «Фейе» выиграл Эредивизи, Бергейс добавил семь мячей и получил вызов в сборную Голландии.

Эдоардо Голданига – из «Палермо» в «Сассуоло»

Стоимость: 5 миллионов евро

Молодой центрбек провел в сицилийском клубе 28 матчей и заинтересовал кучу клубов Серии А побогаче. За ним в очередь встали «Лацио» и «Торино», но Голданига выбрал «Сассуоло».

Джермейн Пеннант – из «Бёри» в «Биллерики Таун»

Стоимость: 0 евро

Бывший вингер «Ливерпуля» играл в финале Лиги чемпионов-2007, поездил по куче стран, окунулся в индийский футбол, а сейчас из третьего английского дивизиона опускается, внимание, в седьмой.

Топ-5 слухов

Уэсли Снейдер – в «Ниццу»

Вероятность: 80/100

Лучший голландец мира-2010 грустил в турецкой лиге и недавно расторг контракт с «Галатасараем». Симпатичным вариантом будет «Ницца» – цивилизованная Европа рядом с Марио Балотелли и Лигой чемпионов.

Маруан Феллайни – из «МЮ» в «Галатасарай»

Вероятность: 70/100

Спортивный директор турецкого клуба Дженк Эргюн сказал, что «Галатасарай» сделал запрос о трансфере Феллайни. Моуринью любит Маруана за универсализм, но, возможно, боссы «МЮ» отпустят бельгийца за хорошую компенсацию.

Роман Нойштедтер – из «Фенербахче» в «Спартак»

Вероятность: 60/100

Новый русский присел на скамейку без Дика Адвоката, поэтому трансфер поближе к лимиту кажется логичным. «Спартак» дает за Нойштедтера 1,5 миллиона евро, «Фенер» хочет 5, возможно, клубы сойдутся на трешке.

Исхак Бельфодил – из «Стандарда» в «Спартак»

Вероятность: 45/100

Алжирец поиграл во Франции, перебрался в Италию, заглянул в ОАЭ, а сейчас обитает в Бельгии. За Бельфодилом красно-белые послали скаутов – если им понравится, Исаак станет первым усилением под Лигу чемпионов.

Антуан Гризманн – из «Атлетико» в «Барселону»

Вероятность: 30/100

Француз – еще одна кандидатура на то, чтобы заменить Неймара. Гризманн уже говорил, что не уйдет из мадридского клуба из-за трансферного бана. Но 100 миллионов отступных после великой сделки по Нею покажутся для «Барсы» копейками, а для «Атлетико» – шансом.

Еще две трансферные истории дня

Брэн Нюйтинк из «Андерлехта» перебрался в «Удинезе». Фриульская ферма выкупила голландца у брюссельского клуба за 3 миллиона евро.

Фелипе Кайседо уже проходит медосмотр в «Лацио». Бывший форвард «Локомотива» покинет «Эспаньол» и принесет испанцам 3 миллиона евро.

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