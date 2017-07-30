Неманья Матич переходит в «МЮ» и другие трансферные былины воскресенья

Топ-трансфер дня

Бету из «Спортинга» в «Гёзтепе».

Цена неизвестна

30 июля совсем не было официальных переходов. Произошел только один скупой трансфер. 35-летний голкипер Бету теперь будет выступать в турецкой Суперлиге. Подробности сделки неизвестны.

Топ-5 слухов

1. Неманья Матич из «Челси» в «Манчестер Юнайтед»

Вероятность трансфера: 90/100

По информации Sky Sports, клубы уже договорились о трансфере, который должен состояться на следующей неделе. Сумма сделки составит около 45 миллионов евро. Достоверности информации придает тот факт, что Матич уже примерил форму «МЮ». Фотография Матича в джерси манкунианцев быстро разлетелась по сети.

2. Рияд Марез из «Лестера» в «Рому»

Вероятность трансфера: 60/100

Римляне предприняли очередную попытку приобрести алжирца. «Рома» предложила за Мареза 35 миллионов евро. Еще 3 милиона «Лестер» может получить в качестве бонусов. Как сообщает Sky Sport Italia, «лисы» хотят выручить за Рияда не менее 40 миллионов евро, но могут и согласиться на предложение «Ромы».

3. Симон Кьер из «Фенербахче» в «Севилью»

Вероятность трансфера: 95/100

Сделка между клубами уже почти завершена. Как утверждает AS, «Севилья» объявит о переходе датского защитника 31 июля. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро.

4. Фернандо из «Манчестер Сити» в «Галатасарай»

Вероятность трансфера: 70/100

30-летний бразилец уже не входит в планы Хосепа Гвардиолы. «Горожане» не собираются чинить препятствий к переходу Фернандо и готовы отдать его за 5 с небольшим миллионов евро.

5. Сердар Таски из «Спартака» в «Уотфорд»

Вероятность трансфера: 50/100

На защитника красно-белых претендуют «Ньюкасл» и «Трабзонспор». В воскресенье появилась информация об интересе к Таски со стороны «Уотфорда». «Шершни» мгновенно стали фаворитами в борьбе за игрока, поскольку готовы выплатить «Спартаку» 3,4 миллиона евро, что вдвое больше, чем предлагали «Ньюкасл» и «Трабзонспор».

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