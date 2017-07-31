Eurosport
Рияд Марез в «Роме», Неманья Матич в «МЮ» и другой трансферный мед понедельника
Чем отличился трансферный рынок 31 июля.
Топ-3 трансфера дня
Матич перешел в «МЮ» из «Челси»
Цена: 44,7 млн евро (здесь и далее – данные Transfermarkt)
Жозе Моуринью не утомлял слухами, двусмысленными комментариями и не раздувал ажиотаж в медиа. Португальцу хватило недели, чтобы забрать приятеля из «Челси». «Неманья – игрок «МЮ» и игрок Жозе Моуринью. У него есть все, что нужно – преданность, последовательность и амбиции», – прокомментировал португалец трансфер единомышленника.
Сам Матич поблагодарил старый клуб и поприветствовал новый: «Я рад переходу в «Манчестер Юнайтед». Я не упустил шанс поработать с Жозе Моуринью еще разок. В «Челси» я провел отличный отрезок времени и благодарю клуб и болельщиков за поддержку. Не могу дождаться встречи с новыми партнерами. Сейчас очень интересное время для команды. Я очень хочу внести вклад в историю такого великого клуба».
При этом Моуринью не планирует продавать Маруана Феллайни в «Галатарсарай»: «Они скорее купят меня», – отрезал коуч.
«Интер» подписал Весино из «Фиорентины»
Цена: 24 млн евро
«Фиорентина» объявила о трансфере полузащитника Матиаса Весино в «Интер». Миланцы активируют опцию выкупа, которая, по данным журналиста Sky Italia Джанлуки ди Марцио, составляет 24 миллиона евро.
Во вторник Весино пройдет обследование и подпишет четырехлетний контракт с «Интером» с зарплатой в 2,5 миллиона евро год.
«Лион» продал Мамману в «Зенит»
Цена: 16 млн евро
Защитник Эмануэль Маммана официально перешел в «Зенит». Соглашение с игроком рассчитано на 5 лет. Воспитанник «Ривер Плейта» перешел в «Лион» в 2016-м за 8,5 миллионов евро, сыграл 25 матчей и забил один гол. А теперь «Питер» отвалил в два раза больше – 16 лимонов. Манчини уверен, что Маммана круче Нету.
Топ-4 слухов дня
Бадштубер едва не перешел в «Спартак»
Бывший защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер отклонил контракт, предложенный «Спартаком». ТАСС сообщил, что агент Бадштубера вел переговоры с красно-белыми, но стороны так и не договорились об условиях. То ли Хольгер просил много, то ли «Спартак» давал мало.
Бадштубер покинул «Баварию» в качестве свободного агента и теперь ищет новую команду.
«МЮ» договорился с Орье
«ПСЖ» выставил Орье на трансфер и не взял на предсезонный сбор после подписания контракта с Дани Алвесом.
Марез на днях пройдет медосмотр в «Роме»
Римляне достигли принципиальной договоренности с «Лестером». Sky Sports пишет, что на днях Рияд Марез обследуется у врачей в столице Италии. Началось все с того, что в мае Марез подал прошение о трансфере, а два предыдущих предложения «Ромы» «лисы» отклонили.
Алжирец перешел в «Лестер» из «Гавра» за 500 тысяч евро. Сейчас Transfermarkt оценивает чемпиона Англии Мареза в 30 миллионов евро.
Локомотив купит форварда
«Локомотив» договорился о переходе португальского форварда бельгийского «Стандарда» Орланду Са, сообщает Tuttomercatoweb. Transfermarkt оценил 29-летнего нападающего в 2,2 миллиона евро. В прошлом сезоне португалец забил 14 мячей в 21 матче бельгийской лиги.
Еще трансферы дня:
- Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, с которым договорился «Зенит», пройдет медосмотр в среду или четверг.
- «Эвертон» готовит предложение «Суонси» по Гильфи Сигурдссону. Сумма сделки «лебедей» вполне устроит – 60 миллионов евро. Но есть одно условие – «ириски» сначала должны толкнуть Баркли в «Тоттенхэм» за те же деньги, а Росс упирается – задрал «шпорам» требования по зарплате, которую они не тянут.
- «Гезтепе» подписал вратаря сборной Португалии и «Спортинга» Бету. 35-летний кипер подписал договор на год с опцией продления еще на 12 месяцев.
- «Челси» договорился с «Баварией» по Ренату Саншишу, в котором Конте видит замену для Матича. Но «Челси» не покупает, а арендует баварца на год. О возможности выкупа ничего не известно.
- Если «Барса» обломается с Филиппе Коутиньо и Пауло Дибалой, то подкатит к Месуту Озилу. На немца каталонцы выделяют более 60 миллионов евро.
Матич переходит в «МЮ» и другие трансферные былины воскресенья
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