Ихеаначо в «Лестере», Коста в «Милане» и другие фрукты с трансферного сада вторника

Топ-3 трансфера

Хесус Навас вернулся в «Севилью»

Цена: бесплатно

Испанец перешел в бывший клуб как свободный крестьянин. Экс-вингер «Ман Сити» оформил камбек в «Севилью» через четыре года после расставания. На столько же рассчитан новый контракт с зарплатой в два миллиона евро в год.

Для презентации Хесуса маркетологи «Севильи» сняли целую короткометражку, в которой Наваса похищают и в багажнике задрипанской тачки отвозят на стадион.

Келечи Ихеаначо переходит в «Лестер»

Цена: 28 миллионов евро

20-летний воспитанник «горожан» уже прошел обследование в «Лестере». Goal пишет, что сумма трансфера оценивается примерно в 27-28 миллионов евро, но у «Манчестер Сити» остается право обратного выкупа за 39 миллионов евро.

Официально о трансфере объявят в ближайшее время. Ранее сообщалось, что нигериец может перейти в «Ливерпуль».

«Алавес» выкупил у «Милана» Родриго Эли

Цена: 3 миллиона евро

Контракт подписан на четыре сезона. Прошлые полгода Эли уже провел в «Алавесе» на правах аренды. Transfermarkt пишет, что сделка обошлась в три миллиона евро. «Алавес» – уже пятый клуб 23-летнего бразило-итальянца.

Топ-4 слухов

«Милан» хочет Диего Косту

Боссы итальянского клуба Марко Фассоне и Массимилиано Мирабелли встретились с агентом Жорже Мендешем и обсудили возможность перехода Диего Косты. Сообщается, что Коста мечтает вернуться в «Атлетико», но «Челси» предпочтет отправить форварда в «Милан» в качестве отмщения за его поведение.

Хольгер Бадштубер договорился с «Штутгартом»

После отказа «Спартаку» Бадштубер не очень долго грустил: Kicker пишет, что Хольгер договорился со «Штутгартом». Официально о соглашении объявят сегодня. Бадштубер улетел из «Баварии» как свободный птенец.

Хави Гарсия, кажется, все

Испанец согласовал контракт с «Бетисом». Football Espana передает, что 30-летний Гарсия уедет в Севилью на четыре сезона. Ранее сообщалось, что Хави уйдет из «Зенита» бесплатно, хотя питерцы покупали испанца за 16,8 миллионов евро.

«Спартак» купит игрока «Челси»

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич вот-вот зарулит на «Открытие Арену». «Мы договорились с «Челси» и «Спартаком», а теперь отправляемся в Рим на медосмотр. Мы не сомневаемся, что все будет хорошо, и Пашалич в среду прилетит в Москву», – приводит Tportal.hr слова агента Марко Налетилича. Зарплата Пашалича составит 2,5 миллиона евро в год.

Еще пять трансферов

«Челси» рассматривает покупку Дэнни Дринкуотера, чтобы заменить Матича.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Мор попал в чековую книжку «Фиорентины». «Фиалки» предложили немцам 12 миллионов евро за 20-летнего турка.

«Манчестер Сити» сдал Дугласа Луиса в аренду «Жироне» до конца сезона. Дуглас перешел в «Сити» в июне из «Васко да Гамы». Тогда «горожане» потратили на игрока 13 миллионов евро.

«Манчестер Сити» и «Ницца» договариваются по поводу Самира Насри. «Сити» продаст француза за 12 миллионов евро.

«ПСЖ» скоро избавится от Сержа Орье. «МЮ» уже согласовал условия контракта с защитником, и сейчас он ждет разрешение на работу в Англии.

Марез в «Роме», Матич в «МЮ» и другой трансферный мед понедельника

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