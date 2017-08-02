Фелипе Кайседо в «Лацио», Джованни Симеоне в «Тоттенхэме» и другая трансферная выжимка среды

Топ-4 переходов

Матиас Весино перешел в «Интер»

Цена: 24 миллиона евро

«Нерадзурри» активировали опцию выкупа игрока, и «Фиорентина» получит сумму в течение двух сезонов. 25-летний Весино подписал контракт на 4 года с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

«Лацио» купил Фелипе Кайседо

Цена: 3 миллиона евро

В конце июля 28-летний эквадорец из «Эспаньола» прошел обследование, а теперь подписал контракт на три года. Зарплата в Риме составляет 1,5 миллиона евро без учета налогов.

«Спартак» арендовал Марио Пашалича

Цена: бесплатно

Сделка рассчитала до конца сезона-2017/18. Зарплата Пашалича составит 2,3 миллиона евро плюс бонусы. Сегодня полузащитник «Челси» прошел медосмотр в Риме под контролем врача спартаковцев. О возможности выкупа ничего неизвестно. В прошлом сезоне Пашалич выступал за «Милан» – тоже аренда. Полузащитник сыграл 27 матчей и забил 5 голов.

Адама Диакаби достался «Монако»

Цена: 10 миллионов евро

Атакующий полузащитник «Ренна» Адама Диакаби подписал с «Монако» контракт на пять лет. Через год 22-летнего француза продадут в шесть раз дороже, приятного просмотра.

Топ-4 слухов

«Спартак» все еще хочет Нойштедтера

Защитник «Фенербахче» оценивается москвичами в 3-4 миллиона евро. Стамбульцы готовы к переговорам: им нужно соблюсти баланс по ФФП.

«Тоттенхэм» работает над покупкой сына Диего Симеоне

Джованни – возможно, первая покупка «шпор» летом 2017-го. 22-летний нападающий «Дженоа» в сезоне-2016/17 забил 12 голов в 35 матчах. Transfermarkt оценивает сына Эль Чоло в 10 миллионов евро.

Александр Зинченко перейдет в «Наполи»

Украинский полузащитник решился на аренду в итальянскую команду. «Сити» тоже рад возможности – Пеп пока не видит в Александре игрока основы «горожан». При этом Зинченко отклонил предложения нескольких английских клубов.

Появились детали контракта Неймара

Неймар подпишет пятилетний контракт за зарплатой 575 тысяч евро в неделю (около 30 миллионов евро в год).сообщает, что в общей сложности покупка Неймара обойдется парижанам в полмиллиарда евро. Чтобы обойти финансовый фэйр-плей, катарские владельцы клуба заплатят «Барселоне» через собственные фонды, либо через самого Неймара – он получит много денег за роль посла ЧМ в Катаре и выкупит контракт у «блауграны».

Еще четыре трансфера

Али Сиссоко перешел в «Ени Малатьяспор». Левый защитник «Астон Виллы» подписал с турками двухлетний контракт.

Ибрагим Цаллагов перешел в «Динамо». Защитник «Зенита» проведет сезон в московской аренде.

Луческу возглавил сборную Турции, подписав контракт по схеме 2+1. Фатих Терим, экс-босс турков, ушел после четырех лет работы.

Фил Джагелка продлил контракт с «Эвертоном». Легендарный защитник проведет в Ливерпуле еще два года.

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Ихеаначо в «Лестере», Коста в «Милане» и другие фрукты с трансферного сада вторника