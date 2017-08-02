Eurosport
Фелипе Кайседо в «Лацио», Джованни Симеоне в «Тоттенхэме» и другая трансферная выжимка среды
Чем запомнился День ВДВ для снующих туда-сюда футболистов.
Топ-4 переходов
Матиас Весино перешел в «Интер»
Цена: 24 миллиона евро
«Нерадзурри» активировали опцию выкупа игрока, и «Фиорентина» получит сумму в течение двух сезонов. 25-летний Весино подписал контракт на 4 года с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.
«Лацио» купил Фелипе Кайседо
Цена: 3 миллиона евро
В конце июля 28-летний эквадорец из «Эспаньола» прошел обследование, а теперь подписал контракт на три года. Зарплата в Риме составляет 1,5 миллиона евро без учета налогов.
«Спартак» арендовал Марио Пашалича
Цена: бесплатно
Сделка рассчитала до конца сезона-2017/18. Зарплата Пашалича составит 2,3 миллиона евро плюс бонусы. Сегодня полузащитник «Челси» прошел медосмотр в Риме под контролем врача спартаковцев. О возможности выкупа ничего неизвестно. В прошлом сезоне Пашалич выступал за «Милан» – тоже аренда. Полузащитник сыграл 27 матчей и забил 5 голов.
Адама Диакаби достался «Монако»
Цена: 10 миллионов евро
Атакующий полузащитник «Ренна» Адама Диакаби подписал с «Монако» контракт на пять лет. Через год 22-летнего француза продадут в шесть раз дороже, приятного просмотра.
Топ-4 слухов
«Спартак» все еще хочет Нойштедтера
Защитник «Фенербахче» оценивается москвичами в 3-4 миллиона евро. Стамбульцы готовы к переговорам: им нужно соблюсти баланс по ФФП.
«Тоттенхэм» работает над покупкой сына Диего Симеоне
Джованни – возможно, первая покупка «шпор» летом 2017-го. 22-летний нападающий «Дженоа» в сезоне-2016/17 забил 12 голов в 35 матчах. Transfermarkt оценивает сына Эль Чоло в 10 миллионов евро.
Александр Зинченко перейдет в «Наполи»
Украинский полузащитник решился на аренду в итальянскую команду. «Сити» тоже рад возможности – Пеп пока не видит в Александре игрока основы «горожан». При этом Зинченко отклонил предложения нескольких английских клубов.
Появились детали контракта Неймара
Еще четыре трансфера
- Али Сиссоко перешел в «Ени Малатьяспор». Левый защитник «Астон Виллы» подписал с турками двухлетний контракт.
- Ибрагим Цаллагов перешел в «Динамо». Защитник «Зенита» проведет сезон в московской аренде.
- Луческу возглавил сборную Турции, подписав контракт по схеме 2+1. Фатих Терим, экс-босс турков, ушел после четырех лет работы.
- Фил Джагелка продлил контракт с «Эвертоном». Легендарный защитник проведет в Ливерпуле еще два года.
- Новости футбольного трансферного рынка.
Ихеаначо в «Лестере», Коста в «Милане» и другие фрукты с трансферного сада вторника