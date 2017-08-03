«Барса» подтвердила уход Неймара, Негредо уже в «Бешикташе» и другая трансферная чехарда четверга

Топ-4 трансфера

«Барселона» подтвердила трансфер Неймара в «Барселону»

Цена: 222 миллиона евро

Каталонцы сдались и объявили на официальном сайте об уходе бразильца. Представители Неймара выкупили контракт игрока у «Барсы» за 222 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что катарские шейхи выплатят Неймару 300 млн евро за услуги посла ЧМ-2022. Это деньги бразилец потратит на выкуп трансфера у каталонцев – сдачу заберет себе. В ближайшее время Неймар станет самым дорогим футболистом в мире.

Негредо перешел в «Бешикташ»

Цена: 2,5 миллиона евро

«Бешикташ» в начале лета заманил Пепе, а теперь объявил о другом мощном трансфере – «черные орлы» выкупили у «Валенсии» нападающего Альваро Негредо. Центрфорвард, который провел прошлый сезон в аренде в «Мидлсбро», подписал соглашение по схеме 2+1. В Стамбуле Негредо будет получать 4,5 миллиона евро ежегодно. Такая же зарплата в «Бешикташе» и у Пепе, сообщает Fanatik.

Кьер подписал контракт с «Севильей»

Цена: 12,5 миллионов евро

28-летний датский защитник «Фенербахче» Симон Кьер перешел испанский клуб и подписал с андалусийцами 4-летний контракт. В прошлом сезоне Кьер выключил Златана Ибрагимовича в матче против «МЮ», за что в одном из эпизодов швед грубо схватил соперника за шею. «Златан – высокомерный, быкующий игрок», – охарактеризовал соперника датчанин.

«Рубин» вернул Сигурдссона в Россию

Цена: аренда до конца сезона-2017/18

Из «Фулхэма» в Казань прикатил защитник сборной Исландии Рагнар Сигурдссон, который с 2014 по 2016 годы выступал за «Краснодар» (86 матчей, 4 гола). 31-летний исландец будет выступать под пятым номером. На счету Рагнара 3 гола за исландскую сборную, один из которых он забил в ворота Англии на Евро-2016.

Топ-4 слуха

У перехода Неймара в «ПСЖ» политические мотивы

Настоящая причина перехода Неймара в «ПСЖ» кроется в политической плоскости, утверждает The Сonversation. Больше всех в трансфере заинтересован Катар, с которым разорвали дипломатические отношения шесть арабских государств – Саудовская Аравия, ОАЭ, Йемен, Бахрейн, Ливия и Мальдивы. Они обвиняют страну хозяйку ЧМ-2022 в финансировании террористических организаций. Благодаря трансферу за 222 миллиона евро, который оплатит Qatar Sports Investment, Неймар не только станет игроком «ПСЖ», но и лицом ЧМ-2022.

По информации AS, бразилец подпишет контракт в субботу.

Видаля ждут в «Интере»

Миланцы прицениваются к полузащитнику «Баварии» Артуро Видалю, пишет La Gazzetta dello Sport И это даже несмотря на слова Карло Анчелотти, что 30-летний чилиец останется в команде. Вполне вероятно, что мюнхенцы станут сговорчивее после предложения о трансфере за 50 миллионов евро, как и сам Артуро – ему предлагают зарплату в 7,5 миллионов евро за сезон.

«Эвертон» готов провернуть самый дорогой трансфер в истории клуба

«Ириски» рассчитывают подписать в течение ближайших 48 часов плеймейкера «Суонси» Гилфи Сигурдссона, рапортует The Mirror. Ливерпульцы приготовили 47,8 миллионов евро за исландского мастера стандартов.

Бэйл предъявил ультиматум Зидану

Daily Express утверждает, что полузащитник «Реала» Гарет Бэйл пригрозил Зинедину Зидану уходом в «Манчестер Сити», если он рассчитывает на валлийца только в качестве игрока ротации.

А еще:

Юрист нападающего «Челси» Диего Косты Рикардо Кардосо обвинил тренера лондонской команды Антонио Конте в нечестном поведении по отношению к его клиенту и дискриминации. «Мы будем задействовать все правовые механизмы, чтобы «Челси» понес ответственность и позволил Диего уйти. Мы подадим официальный запрос на трансфер», – заявил Кардосо в интервью AS.

Голландский центральный защитник Рик Ван Дронгелен перешел из роттердамской «Спарты» в «Гамбург». 18-летний защитник обошелся немцам в 4 миллиона евро, контракт заключен на 5 лет.

«Зенит» все ближе к покупке полузащитника Эмилиано Ригони, который попрощался с «Индепендьенте», информирует Mdzol. Трансфер игрока обойдется «Зениту» в 6,5 миллиона евро. Из этой суммы 1 миллион евро получит бывший клуб Ригони «Бельграно».

«Барселоне» понадобился 26-летний защитник «Реал Сосьедад» Мартинес, за которого каталонцы предлагают 32 миллиона евро, пишет Noticias De Gipuzkoa. В прошлом сезоне Мартинес провел за басков в чемпионате Испании 34 матча, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

«Лестер» отказался продавать 21-летнего атакующего полузащитника Демарая Грэя в «Борнмут». «Лис» не соблазнила внушительная сумма в размере 21,5 миллиона евро, информирует Sky Sports.

Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе подарит Неймару десятый номер, пишет La Stampa. «Это будет моим приветствием», – рассказал аргентинский плеймекер «ПСЖ». Аргентинец заберет номер 27, под которым он ранее играл в «Палермо».

Фелипе Кайседо в «Лацио», Джованни Симеоне в «Тоттенхэме» и другая трансферная выжимка среды

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