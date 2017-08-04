Робби Кин уехал в Индию, Фернандо – в «Галатасарай» и другая трансферная катавасия пятницы

Топ-3 трансфера

Фернандо сменил «Манчестер Сити» на «Галатасарай»

Цена: 4,65 миллиона евро

Потерявший в прошлом сезоне место в составе «горожан» опорник рванул на берега Босфора. Бразилец заключил трехлетнее соглашение с «Галатасараем», сообщает. Летом 2013-го Фернандо перешел в «Сити» из « Порту » за 15 миллионов евро.

Робби Кин уехал в Индию

Цена: свободный агент

Бывший нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборной Ирландии, покинувший США в январе, продолжит карьеру в Индии. 37-летний ирландец стал игроком «Атлетико де Калькутта», сообщает Irish Times. Индийская команда, которую тренирует Тедди Шерингем, стала 11-й в карьере ирландца.

«Сампдория» подписала игрока сборной Уругвая

Цена: 11 миллионов евро

Генууэзцы подтвердили подписание полузащитника Гастона Рамиреса, который перешел в «Сампдорию» из «Мидлсбро», информирует Football Italia. 26-летний игрок заключил трехлетнее соглашение с итальянцами. Ранее Рамирес удачно выступал в Италии за «Болонью» с 2010 по 2012 годы.

Топ-4 слуха

«ПСЖ» отвалит 100 миллионов за Яна Облака

Мало парижанам Неймара – подавай еще словенского вратаря «индейцев», утверждает A Bola. Катарским владельцам плевать, что мадридцы находятся под трансферным баном, и якобы предлагают за 24-летнего кипера 100 миллионов евро.

«Барселона» приготовила 80 миллионов на Дембеле, но «Боруссии» мало

Известный футбольный инсайдер и журналист Танкреди Пальмери сообщил, что каталонцы готовы выложить за 20-летнего французского вингера дортмундцев 80 миллионов евро. «Шмели» оперативно отреагировали – как утверждает The Mirror, немцы требуют на 20 миллионов больше.

«Тоттенхэму» понадобился Джованни Симеоне

Блеснувшего в сезоне-2016/17 аргентинского нападающего «Дженоа» ждут в Лондоне. Как информирует La Gazzetta dello Sport, в трансфере 22-летнего форварда заинтересован главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино. Симеоне в прошлом сезоне Серии А провел 36 матчей, забил 13 мячей и сделал один ассист.

«Интеру» нужен Андрей Ярмоленко

После вылета из Лиги чемпионов киевляне готовы продать главную звезду, который и так пересидел в украинском чемпионате. Андрею уже 27, но это не смущает «Интер», утверждает La Gazzetta dello Sport. Технический директор «нерадзурри» Вальтер Сабатини оценил Ярмоленко в 20 миллионов евро и отправил запрос в Киев.

А еще:

Испанская лига подтвердила, что продлит на один день трансферное окно в 2017 году. Теперь в Испании оно закроется, как и в Италии, Англии, Франции и Германии, 1 сентября, а не 31 августа, пишет AS.

Президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи утверждает, что Неймар скоро будет стоить 400 миллионов евро. «Вот посмотрите, через два года его трансферная цена удвоится», – заявил босс парижан в интервью France Football.

«Удинезе» подписал пятилетнее соглашение с нападающим сборной Боснии и Герцеговины Риадом Баджичем из турецкого «Коньяспора». Итальянцы заплатили за 23-летнего игрока 5,5 миллионов евро.

Экс-защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер отказал «Спартаку» и перешел в «Штутгарт». 28-летний игрок на правах свободного агента подписал с клубом годичный контракт и будет выступать под 28-м номером.

Защитник «Реала Сосьедад» Иньиго Мартинес согласился на переход в «Барселону», сообщает Sport.es. 26-летний игрок подпишет 5-летнее соглашение после выплаты за него каталонцами клаусулы в размере 32 миллионов евро.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) потребовала расследования всех деталей перехода Неймара в «ПСЖ». «Правила переходов, которые регулируются ФИФА, антиконкурентные, необоснованные и незаконные», – говорится в заявлении федерации.

Новости футбольного трансферного рынка.

«Барса» подтвердила уход Неймара, Негредо уже в «Бешикташе» и другая трансферная чехарда четверга