Уэсли Снейдер пригнал к Марио Балотелли и еще трансферный депрессняк воскресенья

Топ-трансфер дня

Уэсли Снейдер в «Ницце»

Цена: свободный агент

«Ницца» достигла принципиального соглашения со Снейдером. Голландский полузащитник, прибывший на Лазурный берег во второй половине дня, должен теперь пройти медицинское обследование для того, чтобы официально стать игроком «Ниццы», – говорится в сообщении на официальном сайте французского клуба.

Голландец покинул «Галатасарай» на правах свободного агента.

Топ-5 слухов дня

Юлиан Дракслер из «ПСЖ» в «Барселону»

Парижане могут кинуть каталонцам подачку. У них теперь есть Неймар, так что надобность в Дракслере пропадает. По информации Bild, агент немца уже был замечен в аэропорту Каталонии.

Давид Сильва из «Сити» в «Лас-Пальмас»

Испанец покинет «горожан», но фанаты пока могут не расстраиваться. Давид очень любит «Лас-Пальмас» и уже не раз говорил, что завершит карьеру в этом клубе. Сделает он этого через два сезона, когда подойдет к концу его контракт с «Сити», сообщает AS.

Александр Зинченко из «Сити» в «Наполи»

А вот уход украинца из «Сити» ближе, чем расставание с Сильвой. По информации Corriere Dello Sport, неаполитанцы отправили официальный запрос на «Этихад»: они хотят арендовать Александра на год с правом выкупа.

Хесе из «ПСЖ» в «Фиорентину»

В Париже у Хесе не пошло. Парень не очень удачно сгонял в аренду в «Лас-Пальмас» и теперь ищет новый клуб. Calciomercatо пишет, что «фиалки» готовы вывалить за Хесе аж 10 млн евро.

Тома Лемар из «Монако» в «Арсенал»

Венгер ведет парня все лето, но может вновь провалиться. На «Монако» вышла разозленная «Барселона», готовая переманить Лемара на «Камп Ноу», пишет L'Equipe. Ранее сообщалось, что «Арсенал» предложил за полузащитника 60 млн евро.

Еще трансферы воскресенья

«Сивасспор» подписал Ауремира. Бесплатно, кстати.

Марко Милец вернулся на родину из «Стандарда» – теперь будет играть за «Марибор».

Марко Штиперман променял «Бохум» на «Норвич».

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