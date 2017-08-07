Эсекиель Гарай в «Спартаке», Юрий Лодыгин в «Лацио» и другая трансферная чепуха понедельника

Топ-3 трансфера

«Монако» подписал Рашида Геззаля

Цена: бесплатно

Полузащитник покинул «Лион» летом в качестве свободного агента. Теперь Геззаль подписал четырехлетний контракт с «Монако» – до 2021 года. Зарплата алжирца неизвестна. «Монако» не заплатил ни копейки за новичка, который стоит на рынке восемь млн евро, но через год продаст парня за сотку. Приятного просмотра.

Дэйви Проппер перешел из ПСВ в «Брайтон»

Цена: 13 миллионов евро

Англичане установили клубный трансферный рекорд: по данным Voetbal International, ПСВ получил не менее 13 миллионов евро. 25-летний Проппер подписал контракт на четыре года. Интересно, что зимой эйндховенцы отказали «Зениту», который предлагал 14 миллионов.

Джеремейн Ленс отправился в «Бешикташ»

Цена: 1,5 миллиона евро

Бывший полузащитник киевского «Динамо» вернулся в Турцию – прошлый сезон Ленс оттрубил в аренде в «Фенербахче». В этот раз «Сандерленд» отправил ненужного игрока в аренду в «Бешикташ» за 1,5 миллиона евро (данные Transfermarkt). Ленс комфортно чувствует себя в Турции – в прошлом сезоне отдал 13 ассистов и забил четыре мяча в 26 матчах.

Топ-5 слухов

«Спартак» интересуется Эсекиэлем Гараем

30-летний защитник «Валенсии» оценивается в 25 миллионов евро и одно время интересовал «Ювентус», но сегодня появилась информация, что туринцы провалили переговоры и переключились на другие вариант. Других подробностей, кроме интереса «Спартака» нет, но после последней встречи с «Зенитом» ясно, что «Спартаку» необходим дефендор топ-класса.

«Лацио» покупает Юрия Лодыгина

Римляне ищут кипера для конкуренции с Томасом Стракошем. По слухам, кипер «Зенита» – кандидат номер один в списке вратарей-гениев.

Стротман в шаге от перехода в «Ювентус»

«Юве» уже общался с агентами Кевина. По данным источника, сделка обойдется в 45 миллионов евро – именно такая сумма отступных прописана в контракте Стротмана, который действует еще пять лет.

«ПСЖ» разрабатывает покупку Яна Облака

Парижане готовят 100 миллионов евро. При этом Облак на Transfermarkt стоит на 60 миллионов дешевле. Известно, что агент Облака уже переговорил с «ПСЖ». При этом на «Атлетико» действует трансферный бан: если Ян уйдет, останутся 33-летний Мойя и 21-летний Вернер.

Жозе Моуринью поборется за Гарета Бэйла

«Если он сыграет в матче на Суперкубок, значит нужен «Мадриду». Если нет – мы подождем его на другой стороне. Так что если Бэйл не входит в планы «Реала», я побьюсь за него с другими менеджерами, желающими подписать Гарета», – сказал тренер «МЮ» Жозе Моуринью. На Transfermarkt Бэйл стоит 80 миллионов евро.

Еще три трансфера

Владимир Быстров перешел в «Тосно». 33-летний полузащитник подписал с командой из Ленобласти контракт на один год. Быстров перешел в «Тосно» в качестве свободного агента – «Краснодар» не продлил с вингером контракт после прошлого сезона.

Йоан Джуру подписал с с «Антальяспором» соглашение на 2 года. Экс-защитник «Арсенала» и сборной Швейцарии ушел из «Гамбурга» в качестве свободного агента.

Вирджил ван Дейк подал официальное прошение о трансфере и сделал заявление прессе. «С сожалением сообщаю, что сегодня подал прошение о трансфере «Саутгемптону». Я не вижу другой альтернативы после того, как меня оштрафовали на две недельные зарплаты. Я уверен, что меня наказали несправедливо, клуб не действует адекватно дисциплинарному протоколу. Я шесть месяцев просил разных членов совета правления, бывшего тренера Клода Пюэля, нового босса Маурисио Пеллегрино, что я хочу уйти в поисках нового вызова», – дальше еще очень много нытья в таком духе. «Саутгемптон» проигнорировал запрос. Главный претендент на Ван Дейка – «Ливерпуль».

Все-все-все трансферы

Снейдер пригнал к Балотелли и еще трансферный депрессняк воскресенья

Лучший спортивный телеграм