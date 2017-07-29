Getty Images
«ПСЖ» обыграл «Монако» и взял Суперкубок Франции
Матч в Марокко завершился волевой победой парижан со счетом 2:1.
Голы:
1:0 – Джибриль Сидибе, 30'
1:1 – Дани Алвес, 51'
1:2 – Адриен Рабио, 63'
- «ПСЖ» в седьмой раз выиграл Суперкубок Франции. Ранее парижане брали трофей в 1995, 1998, 2013, 2014, 2015 и 2016 годах.
- В первом туре чемпионата Франции «Монако» 4 августа примет «Тулуза», а «ПСЖ» следующий день сыграет дома с «Амьеном».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте