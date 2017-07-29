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«ПСЖ» обыграл «Монако» и взял Суперкубок Франции

«ПСЖ» обыграл «Монако» и стал победителем турнира
Eurosport

5 ч. назад

Матч в Марокко завершился волевой победой парижан со счетом 2:1.

«Монако» – «ПСЖ» – 1:2

Голы:

1:0 – Джибриль Сидибе, 30'

1:1 – Дани Алвес, 51'

1:2 – Адриен Рабио, 63'

  • «ПСЖ» в седьмой раз выиграл Суперкубок Франции. Ранее парижане брали трофей в 1995, 1998, 2013, 2014, 2015 и 2016 годах.
  • В первом туре чемпионата Франции «Монако» 4 августа примет «Тулуза», а «ПСЖ» следующий день сыграет дома с «Амьеном».

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