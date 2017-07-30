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Гол и ассист Дани Алвеса и другие петарды Суперкубка Франции, который снова взял «ПСЖ»

Гол и ассист Дани Алвеса и другие петарды Суперкубка Франции, который снова взял «ПСЖ»
Eurosport

5 ч. назад

Бразильский латераль удачно дебютировал за новый клуб в официальном матче.

Начиная с 2013 года «ПСЖ» ни разу не проиграл в Суперкубке Франции, но первый тайм у команды Эмери не задался. Парижанам не хватало скорости, а монегаски круто жалили на контратаках. «ПСЖ» повезло, что до перерыва «Монако» забил лишь раз.

Во втором тайме парижане лучше заработали на флангах, включили скорость, а команда Жардима отстреливалась мелким фолом. За одно из таких нарушений шикарным голом монегаском наказал Дани Алвес. Вратарь Субашич сразу понял, что нет смысла прыгать.

«ПСЖ» сравнял счет и еще больше прижал соперника к воротам. Неугомонный Дани Алвес прорвался по правому флангу и словно рукой выложил мяч на голову Рабио.

У «Монако» было полчаса, чтобы спасти игру, но без Мбаппе, который после перерыва слишком часто неоправданно лез в обводку и был заменен, у команды Жардима ничего не получилось.

  • Парижане в седьмой раз в истории и в пятый подряд завоевали Суперкубок Франциии (1995, 1998, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).
  • В последний раз «Монако» выигрлывал этот трофей в 2000 году.

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