AFP

Форвард «Галатасарая» Лукас Подольски воткнул 5 мячей команде с непроизносимым названием

Подольски воткнул 5 мячей команде с непроизносимым названием
Eurosport

2 ч. назад

Немец все еще в порядке.

Польди вдохновило в матче Кубка Турции против «Эрзинчанспор». «Галатасарай» забил сопернику 6 мячей, 5 из которых на счету Подольски. На это у немца ушел ровно час (с 4 по 64 минуту).

Лукас – первый с 2000 года игрок «Галатасарая», забивший в одной игре 5 мячей. Ранее это вытворял Жардел.

  • В 11 матчах чемпионата Турции Подольски забил 3 мяча.
  • Ранее в Кубке Турции Лукас трижды забил «Дерсимспору»: этот хет-трик стал для него первым за 11,5 лет.
  • 31-летний немец играет за «Галатасарай» с 2015 года.

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2 ч. назад
Форвард «Галатасарая» Лукас Подольски воткнул 5 мячей команде с непроизносимым названием