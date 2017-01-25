AFP
Форвард «Галатасарая» Лукас Подольски воткнул 5 мячей команде с непроизносимым названием
Немец все еще в порядке.
Польди вдохновило в матче Кубка Турции против «Эрзинчанспор». «Галатасарай» забил сопернику 6 мячей, 5 из которых на счету Подольски. На это у немца ушел ровно час (с 4 по 64 минуту).
Лукас – первый с 2000 года игрок «Галатасарая», забивший в одной игре 5 мячей. Ранее это вытворял Жардел.
- В 11 матчах чемпионата Турции Подольски забил 3 мяча.
- Ранее в Кубке Турции Лукас трижды забил «Дерсимспору»: этот хет-трик стал для него первым за 11,5 лет.
- 31-летний немец играет за «Галатасарай» с 2015 года.
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