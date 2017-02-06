Жена игрока «Бешикташа» Душко Тошича: «Робин ван Перси, сломай себе ногу, тупица!»

Сербскую певицу и по совместительству жену защитника «Бешикташа» Душко Тошича Елену Карлеушу разозлил эпизод в матче 1/8 Кубка Турции против «Фенербахче». В конце первого тайма Ван Перси картинно упал во время фэйковой стычки с Тошичем, спровоцировав его удаление. Карлеушу мгновенно отреагировала на поведение голландца. «Ван Перси – выродок. Сломай себе ногу, тупица!», – написала Елена в твиттере.

Позднее певица удалила соообщение, но дала этому объяснение. «Душко попросил меня удалить твит о Ван Перси, и я это сделала».

«Что я могу сказать? Я ненавижу грязных игроков. Поцелуи всем фанатам «Бешикташа», – написала Елена в инстаграме.

Матч завершился победой «Фенербахче (1:0). Единственный гол в матче на 72-й минуте забил Ван Перси.

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