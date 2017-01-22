Фенербахче
    -
    19:00
    22.01.17
    Сукру Саракоглу
    Истанбул ББ
      Чемпионат Турции • Тур 18
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      Онлайн
      Фенербахче - Истанбул ББ
      Чемпионат Турции - 22 января 2017

      Футбол, Чемпионат Турции. Следите за матчем Фенербахче – Истанбул ББ на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 22 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Дик Адвокат или Абдулла Авши? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Фенербахче – Истанбул ББ? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Фенербахче и Истанбул ББ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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