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Фенербахче - Истанбул ББ

Чемпионат Турции - 22 января 2017

Футбол, Чемпионат Турции. Следите за матчем Фенербахче – Истанбул ББ на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 22 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Дик Адвокат или Абдулла Авши? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Фенербахче – Истанбул ББ? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Фенербахче и Истанбул ББ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

