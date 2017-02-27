Галатасарай
    -
    20:00
    27.02.17
    Тюрк Телеком Арена
    Бешикташ
      Чемпионат Турции • Тур 22
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      Онлайн
      Галатасарай - Бешикташ
      Чемпионат Турции - 27 февраля 2017

      Футбол, Чемпионат Турции. Следите за матчем Галатасарай – Бешикташ на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 27 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Игор Тудор или Шенол Гюнеш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Галатасарай – Бешикташ? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Галатасарай и Бешикташ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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