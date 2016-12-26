Джюнейт Чакыр назначил пенальти за игру рукой у вратаря в своей штрафной

В матче «Ризеспора» и «Османлыспора» арбитр принял странное решение. Он назначил пенальти в ворота гостей за игру рукой их кипера Жидрунаса Карчемарскаса. При этом кипер не выходил за пределы своей штрафной.

Эпизод произошел на 67-й минуте встречи. Подошедший к мячу Якоб Янтшер пенальти не реализовал.

На 91-й минуте Чакыр поставил еще один пенальти, но в пользу «Османлыспора». Его забил Муса Чагиран.

«Османлыспор» выиграл матч со счетом 1:0.

Кармемарскас и Янтшер – бывшие игроки московского «Динамо».

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