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Уэсли Снейдер: «Перееду в Китай за 3-летний контракт и 15 миллионов евро в год»
Голландец озвучил требования.
Полузащитник турецкого «Галатасарая» Уэсли Снейдер высказался относительно возможного переезда в Китай: «Мне должны дать что-то большее, чтобы я покинул «Галатасарай». Например, 3-летний контракт с зарплатой 15 млн евро в год», – рассказал игрок в интервью Sporx.
- Контракт 32-летнего Снейдера с «Галатасараем» рассчитан до лета 2018 года.
- Сумма отступных в контракте голландца – 7,5 млн евро.
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