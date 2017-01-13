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«Сломанный палец не остановит меня!» Puma подвезла Муслере очень странные вратарские перчатки

«Сломанный палец не остановит меня!» Puma подвезла Муслере очень странные вратарские перчатки
Eurosport

32 мин. назад

Травмы все меньше пугают футболистов.

Вратарь «Галатасарая» Фернандо Муслера получил неприятнейшую для его амплуа травму во время тренировки в начале января. Но такая мелочь, как сломанный палец, не помешает суровому уругвайцу ловить мячи в матчах чемпионата Турции.

«Сломанный палец не остановит меня! Спасибо Puma за поддержку», – написал 30-летний кипер в твиттере.

  • Протестировать новые перчатки Муслера сможет 14 января в игре против «Коньяспора».
  • После 17 туров «Галатасарай» занимает третье место в национальном первенстве.

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