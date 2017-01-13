«Сломанный палец не остановит меня!» Puma подвезла Муслере очень странные вратарские перчатки

Вратарь «Галатасарая» Фернандо Муслера получил неприятнейшую для его амплуа травму во время тренировки в начале января. Но такая мелочь, как сломанный палец, не помешает суровому уругвайцу ловить мячи в матчах чемпионата Турции.

«Сломанный палец не остановит меня! Спасибо Puma за поддержку», – написал 30-летний кипер в твиттере.

Протестировать новые перчатки Муслера сможет 14 января в игре против «Коньяспора».

После 17 туров «Галатасарай» занимает третье место в национальном первенстве.

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