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Нападающий сборной Того Эммануэль Адебайор перешел во второй клуб Турции
Тоголезский форвард полгода никому не забивал, и ему стало скучно.
Адебайор подписал контракт с турецким клубом «Истанбул Башакшехир». Соглашение с тоголезским футболистом рассчитано до лета 2018 года.
- Адебайор отказался от перехода в «Лион», чтобы сыграть за сборную Того на Кубке Африки.
- Форвард сыграл три матча на турнире, забил 0 голов и отдал 0 ассистов.
- Последним клубом 32-летнего нападающего был «Кристал Пэлас». Он покинул его в июле 2016 года.
- После 19 туров «Истанбул» идет вторым в чемпионате Турции и отстает от «Бешикташа» на 2 очка.
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