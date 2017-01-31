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Нападающий сборной Того Эммануэль Адебайор перешел во второй клуб Турции

Адебайор перешел во второй клуб Турции
Eurosport

14 мин. назад

Тоголезский форвард полгода никому не забивал, и ему стало скучно.

Адебайор подписал контракт с турецким клубом «Истанбул Башакшехир». Соглашение с тоголезским футболистом рассчитано до лета 2018 года.

  • Адебайор отказался от перехода в «Лион», чтобы сыграть за сборную Того на Кубке Африки.
  • Форвард сыграл три матча на турнире, забил 0 голов и отдал 0 ассистов.
  • Последним клубом 32-летнего нападающего был «Кристал Пэлас». Он покинул его в июле 2016 года.
  • После 19 туров «Истанбул» идет вторым в чемпионате Турции и отстает от «Бешикташа» на 2 очка.

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