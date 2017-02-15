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Экс-защитник «Ювентуса» Игор Тудор возглавил «Галатасарай»

Экс-защитник «Ювентуса» возглавил «Галатасарай»
Eurosport

9 мин. назад

Хорват сменил на посту главного тренера Яна Олде Рикеринка.

Стамбульцы подписали с Тудором контракт на полтора года, за которые он заработает 1,4 миллиона евро (400 тыс за первые полгода, 1 миллион за сезон-2017/18). Бывший клуб Игора «Карабюкспор» получил компенсацию в размере 150 тыс евро. 38-летний специалист уже провел тренировку с новой командой.

  • С 1998 по 2005 год Игор играл за туринский «Ювентус». В составе «бьянконери» Тудор сыграл 111 матчей и забил 15 голов.
  • Помимо «Юве» хорват выступал за «Тригори», «Сиену» и «Хайдук».

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