Экс-защитник «Ювентуса» Игор Тудор возглавил «Галатасарай»

Стамбульцы подписали с Тудором контракт на полтора года, за которые он заработает 1,4 миллиона евро (400 тыс за первые полгода, 1 миллион за сезон-2017/18). Бывший клуб Игора «Карабюкспор» получил компенсацию в размере 150 тыс евро. 38-летний специалист уже провел тренировку с новой командой.

С 1998 по 2005 год Игор играл за туринский «Ювентус». В составе «бьянконери» Тудор сыграл 111 матчей и забил 15 голов.

Помимо «Юве» хорват выступал за «Тригори», «Сиену» и «Хайдук».

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