Ударище футболиста «Галатасарая» Уэсли Снейдера, которым можно было бы пробивать крепостные стены

Болельщиков просто не было на стадионе, потому что «Галатасарай» проводил матч 30-го тура чемпионата Турции против «Касымпаши» без зрителей.

Снейдер забил гол убойнейшим ударом в компенсированное арбитром время.

«Галатасарай», который с 59-й минуты играл вдесятером, уступил со счетом 1:3.

Удаление заработал Толга Джигерджи.

Снейдер в 24 матчах чемпионата Турции-2016/17 забил 3 гола.

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