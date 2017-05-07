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Ударище футболиста «Галатасарая» Уэсли Снейдера, которым можно было бы пробивать крепостные стены

Ударище Снейдера, которым можно было бы пробивать крепостные стены
Eurosport

15 ч. назад

Жаль, что этот гол не увидели зрители на трибунах.

Болельщиков просто не было на стадионе, потому что «Галатасарай» проводил матч 30-го тура чемпионата Турции против «Касымпаши» без зрителей.

Снейдер забил гол убойнейшим ударом в компенсированное арбитром время.

  • «Галатасарай», который с 59-й минуты играл вдесятером, уступил со счетом 1:3.
  • Удаление заработал Толга Джигерджи.
  • Снейдер в 24 матчах чемпионата Турции-2016/17 забил 3 гола.

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