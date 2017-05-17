Турецкий мошенник развел защитника «Фенербахче» Грегори ван дер Вила на 4,5 миллиона долларов

Ван дер Вил рассказал, что турецкий бизнесмен Умит Акбулут обратился к нему с бизнес-проектом. За несколько месяцев футболист инвестировал в компанию Акбулута 4,5 миллиона долларов, которые к нему не вернулись.

«Через месяц после прибытия в Турцию я встретился с Умитом Акбулутом. Он предложил мне сделку, я поверил ему. Он хотел заработать для нас деньги в течение четырех месяцев.

Затем я спросил: что случилось с нашими компаниями? Он ответил: дай мне 600 тысяч долларов. Это Турция, и ты не сможешь начать свое дело здесь просто так. Он обманул меня. Это повлияло на мою футбольную карьеру и личную жизнь», – цитирует Ван дер Вила Goal..

Акбулут был арестован по обвинению в мошенничестве. Бизнесмен отрицает вину, утверждая, что вкладывал деньги в развитие бренда футболиста.

Ван дер Вил в сезоне-2016/17 провел за «Фенербахче» 17 матчей и сделал 1 ассист.

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