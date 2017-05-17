AA

Турецкий мошенник развел защитника «Фенербахче» Грегори ван дер Вила на 4,5 миллиона долларов

Турецкий мошенник развел Ван дер Вила на 4,5 миллиона долларов
Eurosport

31 мин. назад

Из-за финансовых неприятностей карьера голландца пошла на спад.

Ван дер Вил рассказал, что турецкий бизнесмен Умит Акбулут обратился к нему с бизнес-проектом. За несколько месяцев футболист инвестировал в компанию Акбулута 4,5 миллиона долларов, которые к нему не вернулись.

«Через месяц после прибытия в Турцию я встретился с Умитом Акбулутом. Он предложил мне сделку, я поверил ему. Он хотел заработать для нас деньги в течение четырех месяцев.

Затем я спросил: что случилось с нашими компаниями? Он ответил: дай мне 600 тысяч долларов. Это Турция, и ты не сможешь начать свое дело здесь просто так. Он обманул меня. Это повлияло на мою футбольную карьеру и личную жизнь», – цитирует Ван дер Вила Goal..

  • Акбулут был арестован по обвинению в мошенничестве. Бизнесмен отрицает вину, утверждая, что вкладывал деньги в развитие бренда футболиста.
  • Ван дер Вил в сезоне-2016/17 провел за «Фенербахче» 17 матчей и сделал 1 ассист.

Самый спортивный инстаграм

По теме

Чемпионат Турции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Хищная драка в матче «Нэшвилла» и «Анахайма», которая заворожила даже арбитров

03:26
Популярные видео
Сила расстановки. Как «Лацио» и «Ювентус» будут грызть друг друга в финале
4 957 просмотров21 ч
«Мне нужно пожрать, чтобы дурно аж стало». Владимир Стогниенко – о продуктах и футболе
 263 просмотров19 ч
А еще вам может понравиться