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Игрок «Бешикташа» Пепе: «Болельщики «Реала» не заражают команду энтузиазмом»

Пепе: «Болельщики «Реала» не заражают команду энтузиазмом»
Eurosport

17 мин. назад

В Турции португалец узнал, что такое настоящий футбол.

Пепе сравнил болельщиков «Реала» и «Бешикташа». Вывод оказался не в пользу мадридцев.

«Фанаты «Бешикташа» очень страстные. Когда я выхожу на поле, меня всегда поражает исходящий с трибун шум.

Болельщики «Реала» не такие. Говорят, что они заражают команду энтузиазмом, но я бы так не сказал. Это не соответствует реальности.

Атмосфера в «Бешикташе» и «Мадриде» сильно отличается. В Турции любят футбол, думают только о нем, и после матчей вы слышим шум вплоть до заката», – цитирует Пепе Marca.

  • Пепе провел 10 сезонов в «Реале», где по три раза выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.
  • В июле 2017 года португалец ушел в «Бешикташ» на правах свободного агента.
  • После ухода Пепе «Реал» идет лишь третьим в Ла Лиге, отставая на 8 очков от «Барселоны».
  • Команда Зидана занимает второе место в группе H Лиги чемпионов. В спаренных матчах с «Тоттенхэмом» мадридцы набрали 1 очко из 6.

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