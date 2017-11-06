Игрок «Бешикташа» Пепе: «Болельщики «Реала» не заражают команду энтузиазмом»

Пепе сравнил болельщиков «Реала» и «Бешикташа». Вывод оказался не в пользу мадридцев.

«Фанаты «Бешикташа» очень страстные. Когда я выхожу на поле, меня всегда поражает исходящий с трибун шум.

Болельщики «Реала» не такие. Говорят, что они заражают команду энтузиазмом, но я бы так не сказал. Это не соответствует реальности.

Атмосфера в «Бешикташе» и «Мадриде» сильно отличается. В Турции любят футбол, думают только о нем, и после матчей вы слышим шум вплоть до заката», – цитирует Пепе Marca.

Пепе провел 10 сезонов в «Реале», где по три раза выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

В июле 2017 года португалец ушел в «Бешикташ» на правах свободного агента.

После ухода Пепе «Реал» идет лишь третьим в Ла Лиге, отставая на 8 очков от «Барселоны».

Команда Зидана занимает второе место в группе H Лиги чемпионов. В спаренных матчах с «Тоттенхэмом» мадридцы набрали 1 очко из 6.

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