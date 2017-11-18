Башакшехир
    -
    19:30
    18.11.17
    Башакшехир Фатих Терим
    Галатасарай
      Чемпионат Турции • Тур 12
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      Онлайн
      Башакшехир - Галатасарай
      Чемпионат Турции - 18 ноября 2017

      Футбол, Чемпионат Турции. Следите за матчем Башакшехир – Галатасарай на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 18 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Абдулла Авши или Игор Тудор? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Башакшехир – Галатасарай? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Башакшехир и Галатасарай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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