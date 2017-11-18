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Башакшехир - Галатасарай

Чемпионат Турции - 18 ноября 2017

Футбол, Чемпионат Турции. Следите за матчем Башакшехир – Галатасарай на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 18 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Абдулла Авши или Игор Тудор? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Башакшехир – Галатасарай? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Башакшехир и Галатасарай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

