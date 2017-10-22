Поделиться
- 2-ой тайм
- ТуфанШаэшуэ90'
- ФегулиЧалык88'
- ГомисДердийок80'
- Потук77'
- Бельханда73'
- ЯнссенСольдадо72'
- ВальбуэнаПотук71'
- Фернандо53'
- 1-ый тайм
- Нету44'
- Бельханда34'
- Денайе24'
- АзизЛатовлевичи19'
- Мариано10'
Перед матчем
Онлайн
Галатасарай - Фенербахче
Чемпионат Турции - 22 октября 2017
Футбол, Чемпионат Турции. Следите за матчем Галатасарай – Фенербахче на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 22 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Игор Тудор или Айкют Коджаман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Галатасарай – Фенербахче? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Галатасарай и Фенербахче, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет