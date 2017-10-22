Галатасарай
    Завершено
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    0
    -
    0
    0
    19:30
    22.10.17
    Тюрк Телеком Арена
    Фенербахче
      Чемпионат Турции • Тур 9
      КалендарьТаблица
      • 2-ой тайм
      • Галатасарай
      • Фенербахче
      • ТуфанШаэшуэ
        90'
      • ФегулиЧалык
        88'
      • ГомисДердийок
        80'
      • Потук
        77'
      • Бельханда
        73'
      • ЯнссенСольдадо
        72'
      • ВальбуэнаПотук
        71'
      • Фернандо
        53'
      • 1-ый тайм
      • Галатасарай
      • Фенербахче
      • Нету
        44'
      • Бельханда
        34'
      • Денайе
        24'
      • АзизЛатовлевичи
        19'
      • Мариано
        10'
      Перед матчем

      Онлайн
      Галатасарай - Фенербахче
      Чемпионат Турции - 22 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Турции. Следите за матчем Галатасарай – Фенербахче на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 22 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Игор Тудор или Айкют Коджаман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Галатасарай – Фенербахче? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Галатасарай и Фенербахче, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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