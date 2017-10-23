Бешикташ
    1-ый тайм
    0
    -
    0
    20:00
    23.10.17
    Инону
    Башакшехир
      Чемпионат Турции • Тур 9
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      • Талиска
        6'
      Перед матчем

      Онлайн
      Бешикташ - Башакшехир
      Чемпионат Турции - 23 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Турции. Следите за матчем Бешикташ – Башакшехир на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 23 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Шенол Гюнеш или Абдулла Авши? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Бешикташ – Башакшехир? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Бешикташ и Башакшехир, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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