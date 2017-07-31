Турецкий клуб подписал ганского футболиста за 10 литров оливкового масла

Форвард из Ганы Мохаммед Сумаил согласился выступать за любительскую команду «Йорукалиспор» в обмен на оливковое масло.

«Я не буду брать деньги за выступление. Местные жители сказали, что будут давать мне оливковое масло, которое сами производят. Я с удовольствием принял это приглашение. Моя мечта – выступать в турецкой Суперлиге», – цитирует Сумаила Goal.com.

«Йорукалиспор» в ближайшее время примет участие в турнире длительностью в один месяц.

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