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Турецкий клуб подписал ганского футболиста за 10 литров оливкового масла

Турецкий клуб подписал ганского футболиста за 10 литров оливкового масла
Eurosport

3 ч. назад

Хорошая сделка.

Форвард из Ганы Мохаммед Сумаил согласился выступать за любительскую команду «Йорукалиспор» в обмен на оливковое масло.

«Я не буду брать деньги за выступление. Местные жители сказали, что будут давать мне оливковое масло, которое сами производят. Я с удовольствием принял это приглашение. Моя мечта – выступать в турецкой Суперлиге», – цитирует Сумаила Goal.com.

  • «Йорукалиспор» в ближайшее время примет участие в турнире длительностью в один месяц.

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