«В Мадриде Пепе столько не зарабатывал». Как «Бешикташ» избежал банкротства, чтобы стать топ-клубом

«Клуб стоит на грани краха. Долги «Бешикташа» составляют 325 миллионов евро, в суде нам предъявили 142 иска, имущество арестовано», – в 2012-м новоизбранный президент стамбульского клуба Фикрет Орман, сколотивший состояние на строительном бизнесе, не знал за что хвататься. Ситуация усугублялась отстранением «Бешикташа» от еврокубков за участие в договорных матчах и перспективой ссылки во второй дивизион, которую инициировало турецкое правительство. «Черным орлам» повезло: в Суперлиге они остались только после личной встречи Ормана с премьер-министром страны Эрдоганом, а в еврокубки клуб вернул Спортивный арбитражный суд.

«Бешикташ» не единственный турецкий клуб, у которого с трудом прощупывался пульс. По итогам 2015 года суммарный долг клубов Суперлиги составлял 1,194 миллиарда евро. «Несмотря на падение турецкой лиры относительно доллара, клубы не научились жить по средствам. Все потому, что большинство президентов не владеют клубами, а только управляют и делают ставку на кратковременный успех, – считает Орман. – К счастью, «Бешикташ» разработал долгосрочную стратегию, которая приносит успех».

Стамбульцы оптимизировали расходы, исключили дорогостоящие трансферы и инвестировали 15 миллионов евро в строительство футбольных академий в Нигерии, Малайзии, Австралии и Индии.

Приоритетной задачей «Бешикташ» определил строительство нового стадиона – 30-тысячник «Иненю», служивший клубу с 1947 года, устарел. Средств на строительство не было, и Орман вновь проявил талант менеджера. Президент заключил сделку на 100 миллионов евро с компанией Vodafone, которая оплатила возведение арены и получила право на 10 лет назвать стадион именем торговой марки. Еще 35 миллионов мобильный оператор заплатил за логотип на джерси «Бешикташа».

Новый ультрасовременный стадион на 43 500 болельщиков, который в Турции называют умным, вырос на месте старого всего за 2,5 года и почти даром. При строительстве использовались 1500 тонн стали, оставшиеся после сноса «Иненю» – так «черные орлы» сэкономили. На умной арене установлены фотоэлектрические панели, накапливающие в год около 500 кВт энергии, емкости для сбора дождевой воды, гибридный газон и самая мощная в Европе аудиосистема. Главная гордость Vodafone Arena – экраны на спинках кресел, позволяющие болельщикам смотреть повторы ключевых эпизодов.

После прихода Ормана «Бешикташ» активно привлекает спонсоров, количество которых за последние пять лет увеличилось вдвое. Кроме Vodafone «черные орлы» заключили пятилетнюю сделку с Denizbank, который заплатил 4,2 миллиона евро за право назвать одну из трибун. 2 миллиона в год платит бренд спортивного питания Hardline, а авиакомпания Turkish Airlines в рамках трехлетнего соглашения выделила клубу Boeing-737, окрашенный в родные цвета.

Одно из стратегических направлений «Бешикташа» – работа с болельщиками. Помимо скидок на семейные абонементы, руководство стамбульцев каждый месяц разыгрывает уникальную возможность провести свадьбу в фирменном клубном ресторане. Особое уважение оказывают пожилым поклонникам: на вип-трибуне для них выделен отдельный сектор, а самое почетное место занимает 100-летняя болельщица Мерием Руакан. Несколько лет назад она попала в больницу и так боялась не увидеть новый стадион «Бешикташа», что ее привезли на арену на больничной койке. Единение клуба и болельщиков чувствуется во всем: второе подряд чемпионство в мае 2017-го команда отпраздновала вместе с фанатами мощным шествием на лодках по Босфору.

Пока «Галатасарай» и «Фенербахче» живут не по средствам и входят в топ-20 убыточных клубов Европы наряду с московскими ЦСКА и «Динамо», «Бешикташ» взлетает на новый уровень. Стамбульцы подписали трехлетнее соглашение с медиагигантом BeIN Group, который в начале 2017-го выкупил турецкую цифровую платформу Digiturk – начиная с сезона-2017/18, матчи «черных орлов» увидят в 212 странах. Трансфер Пепе из «Реала» – еще один показатель финансового благополучия «Бешикташа», который положил чемпиону Европы зарплату в 9,5 миллионов евро за два года плюс бонусы. «В Мадриде Пепе столько не зарабатывал», – гордится спортивный директор клуба Ахмет Булут. В «Реале» португалец получал 4 миллиона евро в год.

Чемпионы Турции не останавливаются и работают над глобализацией бренда. Первый шаг уже сделан: этим летом «черные орлы» сыграли в Китае с «Шальке» и готовы завоевывать азиатский рынок. «У «Челси» 300 миллионов поклонников в мире, у «Бешикташа» пока в 10 раз меньше, и мы хотим выйти на показатель в 100 миллионов. Конечно, ничего не произойдет сразу, но в клубе знают, как добиться успеха», – потирает руки Орман. С таким президентом в жизни черно-белых еще долго не наступит черная полоса.

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