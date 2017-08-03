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«Бешикташ» купил у «Валенсии» Альваро Негредо за 2,5 миллиона евро

«Бешикташ» купил у «Валенсии» Негредо за 2,5 миллиона евро
Eurosport

1 час назад

Не самая выгодная сделка в истории «летучих мышей».

31-летний испанец подписал с турецким клубом соглашение по схеме «2+1». Как сообщает Transfermarkt, сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.

  • Негредо перешел в «Валенсию» летом 2015 года из «Манчестер Сити» за 28 миллионов евро.
  • В своем первом сезоне за «летучих мышей» он забил 12 мячей в 40 матчах.
  • Сезон-2016/17 Негредо провел в аренде в «Мидлсбро».
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