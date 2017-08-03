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«Бешикташ» подписал форварда «Сандерленда» Джермейна Ленса

«Бешикташ» подписал Ленса
Eurosport

1 час назад

Турецкий клуб заплатил за голландца 5 миллионов евро.

29-летний нападающий 3 августа прошел медобследование и подписал с «Бешикташем» 5-летний контракт, сообщает Spox.com.

Сумма трансфера составила 5 миллионов евро.

  • В минувшем сезоне Ленс выступал на правах аренды в «Фенербахче», за который забил 5 мячей в 36 матчах.
  • На счету форварда 8 голов в 34 матчах за сборную Голландии.
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