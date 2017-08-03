AA
«Бешикташ» подписал форварда «Сандерленда» Джермейна Ленса
Турецкий клуб заплатил за голландца 5 миллионов евро.
29-летний нападающий 3 августа прошел медобследование и подписал с «Бешикташем» 5-летний контракт, сообщает Spox.com.
Сумма трансфера составила 5 миллионов евро.
- В минувшем сезоне Ленс выступал на правах аренды в «Фенербахче», за который забил 5 мячей в 36 матчах.
- На счету форварда 8 голов в 34 матчах за сборную Голландии.
- Все-все трансферные новости.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте