Aksam: Робин ван Перси расторгнет контракт с «Фенербахче» и вернется в «Фейенорд»

Нападающий «Фенербахче» Робин ван Перси может покинуть Турцию и присоединиться к «Фейенорду».

Турецкий клуб хочет расторгнуть контракт с форвардом за полгода до его истечения, чтобы заявить купленного у «Работничков» нападающего Элифа Элмаза, сообщает Aksam. Ван Перси уже нашел путь отступления и договорился о возвращении в «Фейенорд».

Ван Перси начинал карьеру в «Фейенорде», где играл с 2001 по 2004 год.

За «Фенербахче» голландец выступает с 2015-го.

На счету 34-летнего форварда 4 матча в сезоне-2017/18.

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