Getty Images
Aksam: Робин ван Перси расторгнет контракт с «Фенербахче» и вернется в «Фейенорд»
Родина зовет.
Нападающий «Фенербахче» Робин ван Перси может покинуть Турцию и присоединиться к «Фейенорду».
Турецкий клуб хочет расторгнуть контракт с форвардом за полгода до его истечения, чтобы заявить купленного у «Работничков» нападающего Элифа Элмаза, сообщает Aksam. Ван Перси уже нашел путь отступления и договорился о возвращении в «Фейенорд».
- Ван Перси начинал карьеру в «Фейенорде», где играл с 2001 по 2004 год.
- За «Фенербахче» голландец выступает с 2015-го.
- На счету 34-летнего форварда 4 матча в сезоне-2017/18.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте