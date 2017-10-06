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Aksam: Робин ван Перси расторгнет контракт с «Фенербахче» и вернется в «Фейенорд»

Aksam: Ван Перси расторгнет контракт с «Фенербахче» и вернется в «Фейенорд»
Eurosport

Вчера в 12:50

Родина зовет.

Нападающий «Фенербахче» Робин ван Перси может покинуть Турцию и присоединиться к «Фейенорду».

Турецкий клуб хочет расторгнуть контракт с форвардом за полгода до его истечения, чтобы заявить купленного у «Работничков» нападающего Элифа Элмаза, сообщает Aksam. Ван Перси уже нашел путь отступления и договорился о возвращении в «Фейенорд».

  • Ван Перси начинал карьеру в «Фейенорде», где играл с 2001 по 2004 год.
  • За «Фенербахче» голландец выступает с 2015-го.
  • На счету 34-летнего форварда 4 матча в сезоне-2017/18.

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