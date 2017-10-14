Самир Насри: «Когда я 12 дней умирал от менингита в больнице, рядом со мной никого не было»

Насри дал интервью, в котором поведал о марсельском периоде карьеры.

«Во время моего последнего сезона в «Марселе» я лежал в больнице с менингитом 12 дней и в это время увидел настоящее отношение людей к себе.

Я видел тех, кто был со мной, когда у меня все было хорошо, когда я был маленьким принцем «Марселя». Тогда рядом со мной было много людей. Но когда я болел 12 дней и чуть не умер от менингита, рядом никого не было. Я понял, как все обстоит на самом деле.

Также было и с журналистами. Раньше я часто разговаривал с ними, получая различные индивидуальные призы. Но люди начали говорить, что я стал высокомерным. Они писали: «он сделал то, он сделал это...»

Я заметил, как все выглядит на самом деле, так что с тех поря я изменился и стал тем, кто я есть сейчас – откровенным и не пытающимся фильтровать высказывания. Я говорю то, что вижу. Если вам это нравится – это здорово, если нет – это тоже неплохо», – цитирует Насри Get French Football News.

Насри выступал за «Марсель» с 2004 по 2008 год.

После французского клуба полузащитник играл за «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Севилью». Летом 2017 года Насри перешел в «Антальяспор».

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