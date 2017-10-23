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Фанаты «Галатасарая» запугали «Фенербахче» огромным баннером с Рокки Бальбоа

Фанаты «Галатасарая» запугали «Фенербахче» огромным баннером с Рокки Бальбоа
Eurosport

13 мин. назадИзменено 6 мин. назад

Но «львы» все равно не победили.

Самые титулованные клубы Турции схлестнулись в девятом туре Суперлиги.

Предварял дерби огненный перформанс хозяйских трибун. Фанаты «Галатасарая» сделали огромное полотно со знаменитым киногероем Рокки Бальбоа, который победно поднимает правую руку.

Подпись рядом с баннером гласит: «На коленях вы смотритесь отлично».

  • Само дерби не соответствовало яркому представлению болельщиков и завершилось нулевой ничьей.
  • «Галатасарай» доигрывал матч в меньшинстве: на 73-й минуте Юнес Бельханда получил вторую желтую карточку.
  • Защитник «Фенербахче» и сборной России Роман Нойштедтер провел на поле все 90 минут.

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(фото: твиттер «Галатасарая»)

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