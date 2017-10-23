Фанаты «Галатасарая» запугали «Фенербахче» огромным баннером с Рокки Бальбоа
Но «львы» все равно не победили.
Самые титулованные клубы Турции схлестнулись в девятом туре Суперлиги.
Предварял дерби огненный перформанс хозяйских трибун. Фанаты «Галатасарая» сделали огромное полотно со знаменитым киногероем Рокки Бальбоа, который победно поднимает правую руку.
Подпись рядом с баннером гласит: «На коленях вы смотритесь отлично».
- Само дерби не соответствовало яркому представлению болельщиков и завершилось нулевой ничьей.
- «Галатасарай» доигрывал матч в меньшинстве: на 73-й минуте Юнес Бельханда получил вторую желтую карточку.
- Защитник «Фенербахче» и сборной России Роман Нойштедтер провел на поле все 90 минут.
Больше футбольных видео на нашем канале в YouTube
(фото: твиттер «Галатасарая»)
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте