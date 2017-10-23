Эмре Белёзоглу пережил убийство человека и презрение фанатов. Теперь ему 37, и он снова в огне

Мраморное море не бушевало, но маленький паром все равно пошатывался. Сначала кучка людей на судне стреляла оскорблениями в одиноко стоящего мужчину, а потом разлетелась на части. Эмре не стерпел обидных слов и так сочно насовал враждебным фанатам «Бешикташа», что потерпевшие подумывали снять побои.

Точно так же Белёзоглу ведет себя на поле: если в стык, то до конца, если в ногу, то покрепче. Желтые сыплются чаще, чем штукатурка в старых хрущевках, но у игрока всегда находились оправдания. «Я не Луис Суарес. Он обозвал Эвра ниггером пять раз, а я не приемлю расизм», – парировал Эмре обвинения в оскорблении Дидье Зокора в 2012-м. Через два года суд доказал вину Белёзоглу, но срок назначил символический: 2,5 месяца условно.

Турецкий полузащитник будто бы остался в прошедшем времени. Некоторые болельщики думают, что Эмре закончил с футболом – так давно он рассекает по газону. Сейчас игроку «Башакшехира» 37, и это уже 21-й год его карьеры. При этом ветеран в полнейшем порядке: в сезоне-2016/17 сделал больше всего ассистов в команде и завоевал серебро чемпионата, в начале сентября получил вызов в сборную (впервые за три года), а на прошлой неделе попал в число лучших игроков тура Лиги Европы.

Долгожитель давно бы зачах, но в начале пути ему попались толковые учителя, которые показали парню направление для движения. У Эмре с детства горела звезда во лбу: в 10 за ним охотились все клубы Стамбула, в 16 дебютировал за «Галатасарай». Чтобы у тинейджера не снесло башню на начальной стадии, воспитательную работу провел Фатих Терим.

Коуч понял, что нужно лично вмешаться, когда увидел эпичную картину: к тренировочной базе подъезжает новенький BMW, и выходит оттуда бесправный Белёзоглу. Эмре еще не достиг совершеннолетия, а уже прикупил дорогую тачку – Терим быстро приструнил наглеца: «Не выбрасывай деньги на машины и глупые побрякушки. Лучше построй дом родителям!» Мозгов у янгстера было не меньше понтов, поэтому в тот же день он пришел к отцу и отдал все деньги. Папа взял контроль над финансами, а Эмре сконцентрировался на футболе.

К 16 годам плеймейкер отыграл за молодежные сборные 46 матчей и считался главным талантом Турции, но для взрослого футбола был еще не готов. Пока Терим на словах учил жизни, Георге Хаджи водил пацана за руку по полю и объяснял: помимо пасов и дриблинга нужно еще вступать в единоборства. Белёзоглу постиг идеи румына и настолько подсел на стыки, что пропустил один из главных матчей жизни. Из-за дисквалификации Эмре не сыграл в финале Кубка УЕФА-2000, но «Галатасарай» справился и без молодой звезды – «Арсенал» тогда уже тренировал Венгер.

Забрав 20-летнего перспективчика, «Интер» одним выстрелом пульнул по двум мишеням. Эмре пришел сформированным игроком (четыре полноценных сезона в Турции), но имел потенциал, потолок которого уходил куда-то в стратосферу. Правда, не все тиффози сразу считали этот трансфер. Фанатам не нравилось, что в команду подвезли третьего по счету турка.

По дороге на первую тренировку машину Белёзоглу остановили болельщики. Неадекваты увидели, что вместе с Эмре в салоне сидят Хакан Шукюр и Бурук Окан, и раскачали авто с криками «Валите домой, грязные турки!». На правах старшего из тачки вылез Шукюр и навалял самому буйному – до базы игроки ехали в сопровождении полиции.

Черная полоса не отступила и через несколько месяцев подкинула Эмре действительно серьезную проблему. Рано утром футболист направлялся в мечеть, но планы нарушил несчастный случай. На дорогу выскочил пешеход и не оставил шансов на экстренное торможение. Белёзоглу усадил сбитого человека в машину и погнал в больницу, но не успел – окровавленный мужчина умер прямо на пассажирском сиденье.

Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте, поэтому Эмре оправдали. Только легче ему от этого не стало: «Это был худший день в моей жизни». Белёзоглу не сошел с ума и пережил трагедию только благодаря Окану. Партнеры по «Интеру» и сборной Турции жили в одной квартире, поэтому Эмре редко оставался наедине с грызущими мыслями.

Смертельное ДТП, неприязнь фанатов, акклиматизация – весь этот микс неприятных историй сбивал с толку и путал карты. Белёзоглу выступал нестабильно, но опытные люди верили в парня. «Он все еще молод, зато соображает как 30-летний», – восхищался партнер по «Интеру» Луиджи ди Бьяджо. Футбольный интеллект Эмре весь мир заценил в матче с «Лацио»: «нерадзурри» проигрывали 1:3, но миниатюрный турок сотворил дубль, за который получил звание лучшего игрока миланцев в сезоне.

В 2004-м талант полузащитника признал даже Пеле. По заданию ФИФА знаменитый бразилец назвал 125 лучших футболистов в истории: моложе Эмре в список попали только Роналдиньо и Савиола. Но в момент, когда пришло время оправдать все авансы, Белёзоглу скис. Турок не взорвал АПЛ с «Ньюкаслом» и залажал в «Атлетико».

Карьеру полузащитника выглядела бы совсем скомканной, если бы в 2000-х не случилась крутая сборная Турции, с которой футболист взял бронзу ЧМ-2002 и Евро-2008. Все эти годы Эмре едят травмы, но даже в 37 капитан «Башакшехира» выдавливает гениальность из потрепанных ног. Нет, это не вторая молодость – все еще первая.

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