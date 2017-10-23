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Эмре Белёзоглу пережил убийство человека и презрение фанатов. Теперь ему 37, и он снова в огне

Эмре пережил убийство человека и презрение фанатов. Теперь ему 37, и он снова в огне
Илья Яшинин

38 мин. назад

Самый талантливый полевой игрок Турции по версии Пеле.

Мраморное море не бушевало, но маленький паром все равно пошатывался. Сначала кучка людей на судне стреляла оскорблениями в одиноко стоящего мужчину, а потом разлетелась на части. Эмре не стерпел обидных слов и так сочно насовал враждебным фанатам «Бешикташа», что потерпевшие подумывали снять побои.

Точно так же Белёзоглу ведет себя на поле: если в стык, то до конца, если в ногу, то покрепче. Желтые сыплются чаще, чем штукатурка в старых хрущевках, но у игрока всегда находились оправдания. «Я не Луис Суарес. Он обозвал Эвра ниггером пять раз, а я не приемлю расизм», – парировал Эмре обвинения в оскорблении Дидье Зокора в 2012-м. Через два года суд доказал вину Белёзоглу, но срок назначил символический: 2,5 месяца условно.

Турецкий полузащитник будто бы остался в прошедшем времени. Некоторые болельщики думают, что Эмре закончил с футболом – так давно он рассекает по газону. Сейчас игроку «Башакшехира» 37, и это уже 21-й год его карьеры. При этом ветеран в полнейшем порядке: в сезоне-2016/17 сделал больше всего ассистов в команде и завоевал серебро чемпионата, в начале сентября получил вызов в сборную (впервые за три года), а на прошлой неделе попал в число лучших игроков тура Лиги Европы.

Долгожитель давно бы зачах, но в начале пути ему попались толковые учителя, которые показали парню направление для движения. У Эмре с детства горела звезда во лбу: в 10 за ним охотились все клубы Стамбула, в 16 дебютировал за «Галатасарай». Чтобы у тинейджера не снесло башню на начальной стадии, воспитательную работу провел Фатих Терим.

Коуч понял, что нужно лично вмешаться, когда увидел эпичную картину: к тренировочной базе подъезжает новенький BMW, и выходит оттуда бесправный Белёзоглу. Эмре еще не достиг совершеннолетия, а уже прикупил дорогую тачку – Терим быстро приструнил наглеца: «Не выбрасывай деньги на машины и глупые побрякушки. Лучше построй дом родителям!» Мозгов у янгстера было не меньше понтов, поэтому в тот же день он пришел к отцу и отдал все деньги. Папа взял контроль над финансами, а Эмре сконцентрировался на футболе.

К 16 годам плеймейкер отыграл за молодежные сборные 46 матчей и считался главным талантом Турции, но для взрослого футбола был еще не готов. Пока Терим на словах учил жизни, Георге Хаджи водил пацана за руку по полю и объяснял: помимо пасов и дриблинга нужно еще вступать в единоборства. Белёзоглу постиг идеи румына и настолько подсел на стыки, что пропустил один из главных матчей жизни. Из-за дисквалификации Эмре не сыграл в финале Кубка УЕФА-2000, но «Галатасарай» справился и без молодой звезды – «Арсенал» тогда уже тренировал Венгер.

Забрав 20-летнего перспективчика, «Интер» одним выстрелом пульнул по двум мишеням. Эмре пришел сформированным игроком (четыре полноценных сезона в Турции), но имел потенциал, потолок которого уходил куда-то в стратосферу. Правда, не все тиффози сразу считали этот трансфер. Фанатам не нравилось, что в команду подвезли третьего по счету турка.

По дороге на первую тренировку машину Белёзоглу остановили болельщики. Неадекваты увидели, что вместе с Эмре в салоне сидят Хакан Шукюр и Бурук Окан, и раскачали авто с криками «Валите домой, грязные турки!». На правах старшего из тачки вылез Шукюр и навалял самому буйному – до базы игроки ехали в сопровождении полиции.

Черная полоса не отступила и через несколько месяцев подкинула Эмре действительно серьезную проблему. Рано утром футболист направлялся в мечеть, но планы нарушил несчастный случай. На дорогу выскочил пешеход и не оставил шансов на экстренное торможение. Белёзоглу усадил сбитого человека в машину и погнал в больницу, но не успел – окровавленный мужчина умер прямо на пассажирском сиденье.

Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте, поэтому Эмре оправдали. Только легче ему от этого не стало: «Это был худший день в моей жизни». Белёзоглу не сошел с ума и пережил трагедию только благодаря Окану. Партнеры по «Интеру» и сборной Турции жили в одной квартире, поэтому Эмре редко оставался наедине с грызущими мыслями.

Смертельное ДТП, неприязнь фанатов, акклиматизация – весь этот микс неприятных историй сбивал с толку и путал карты. Белёзоглу выступал нестабильно, но опытные люди верили в парня. «Он все еще молод, зато соображает как 30-летний», – восхищался партнер по «Интеру» Луиджи ди Бьяджо. Футбольный интеллект Эмре весь мир заценил в матче с «Лацио»: «нерадзурри» проигрывали 1:3, но миниатюрный турок сотворил дубль, за который получил звание лучшего игрока миланцев в сезоне.

В 2004-м талант полузащитника признал даже Пеле. По заданию ФИФА знаменитый бразилец назвал 125 лучших футболистов в истории: моложе Эмре в список попали только Роналдиньо и Савиола. Но в момент, когда пришло время оправдать все авансы, Белёзоглу скис. Турок не взорвал АПЛ с «Ньюкаслом» и залажал в «Атлетико».

Карьеру полузащитника выглядела бы совсем скомканной, если бы в 2000-х не случилась крутая сборная Турции, с которой футболист взял бронзу ЧМ-2002 и Евро-2008. Все эти годы Эмре едят травмы, но даже в 37 капитан «Башакшехира» выдавливает гениальность из потрепанных ног. Нет, это не вторая молодость – все еще первая.

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