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Куарежма и Клиши вдруг встретились в Турции: одного жестко уничтожили роскошным финтом
А второго срубили в подкате.
«Бешикташ» принимал «Истанбул Башакшехир» в заключительном матче девятого тура чемпионата Турции. На 32-й минуте зрители увидели схватку двух экс-звезд Рикарду Куарежмы и Гаэля Клиши.
Победителем из дуэли вышел португалец, обманным финтом выставивший экс-защитника «Арсенала» и «Сити» на посмешище.
За Клиши отомстил экс-полузащитник «Ювентуса» и сборной Голландии Элджеро Элиа, ценой желтой карточки срубивший Куарежму у лицевой линии.
- Матч завершился со счетом 1:1. Оба мяча были забиты после 89-й минуты.
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