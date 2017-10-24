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Куарежма и Клиши вдруг встретились в Турции: одного жестко уничтожили роскошным финтом

Куарежма и Клиши вдруг встретились в Турции: одного жестко уничтожили роскошным финтом
Eurosport

53 мин. назад

А второго срубили в подкате.

«Бешикташ» принимал «Истанбул Башакшехир» в заключительном матче девятого тура чемпионата Турции. На 32-й минуте зрители увидели схватку двух экс-звезд Рикарду Куарежмы и Гаэля Клиши.

Победителем из дуэли вышел португалец, обманным финтом выставивший экс-защитника «Арсенала» и «Сити» на посмешище.

За Клиши отомстил экс-полузащитник «Ювентуса» и сборной Голландии Элджеро Элиа, ценой желтой карточки срубивший Куарежму у лицевой линии.

  • Матч завершился со счетом 1:1. Оба мяча были забиты после 89-й минуты.

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