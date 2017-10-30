Луиш Нету забил гениальный гол грудью в чемпионате Турции, но есть маленький нюанс

«Фенербахче» принимал «Кайсериспор» в матче десятого тура турецкой Суперлиги и благополучно слил 2 очка.

К середине второго тайма «желтые канарейки» владели комфортным преимуществом в 2 мяча – 3:1. Один из голов забил защитник сборной России Роман Нойштедтер.

Начало камбэку гостей положили хозяева. На 68-й минуте Луиш Нету после подачи штрафного принял мяч на грудь и одним касанием переправил его в ворота. Собственные.

На 5-й добавленной минуте Асамоа Гьян лишил «Фенербахче» победы – 3:3.

Права на Луиша Нету принадлежат «Зениту».

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