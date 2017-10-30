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Луиш Нету забил гениальный гол грудью в чемпионате Турции, но есть маленький нюанс

Нету забил гениальный гол грудью, но есть маленький нюанс
Eurosport

57 мин. назадИзменено 42 мин. назад

Защитник «Фенербахче» выбрал не те ворота.

«Фенербахче» принимал «Кайсериспор» в матче десятого тура турецкой Суперлиги и благополучно слил 2 очка.

К середине второго тайма «желтые канарейки» владели комфортным преимуществом в 2 мяча – 3:1. Один из голов забил защитник сборной России Роман Нойштедтер.

Начало камбэку гостей положили хозяева. На 68-й минуте Луиш Нету после подачи штрафного принял мяч на грудь и одним касанием переправил его в ворота. Собственные.

На 5-й добавленной минуте Асамоа Гьян лишил «Фенербахче» победы – 3:3.

  • Права на Луиша Нету принадлежат «Зениту».

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