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Луиш Нету забил гениальный гол грудью в чемпионате Турции, но есть маленький нюанс
Защитник «Фенербахче» выбрал не те ворота.
«Фенербахче» принимал «Кайсериспор» в матче десятого тура турецкой Суперлиги и благополучно слил 2 очка.
К середине второго тайма «желтые канарейки» владели комфортным преимуществом в 2 мяча – 3:1. Один из голов забил защитник сборной России Роман Нойштедтер.
Начало камбэку гостей положили хозяева. На 68-й минуте Луиш Нету после подачи штрафного принял мяч на грудь и одним касанием переправил его в ворота. Собственные.
На 5-й добавленной минуте Асамоа Гьян лишил «Фенербахче» победы – 3:3.
- Права на Луиша Нету принадлежат «Зениту».
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