Eurosport
Странный гол из Турции, в котором команда сначала оборонялась втроем, а потом вообще на это забила
Иллюстрация к словам лень и разгильдяйство.
Ненормальность случилась в матче второго турецкого дивизиона между командами «Элазигспор» и «Газиантепспор».
Игроки «Газиантепспора» пропустили контратаку в добавленное время и решили не возвращаться назад. Сопернику пытались помешать только три защитника и вратарь, но и те прекратили сопротивление, когда игрок «Элазигспора» упал в штрафной. Пока обороняющиеся футболисты что-то объясняли арбитру, соперник спокойно забил второй мяч.
- Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Элазигспора».
- «Газиантепспор» замыкает таблицу второго турецкого дивизиона с 5 очками в 10 матчах.
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