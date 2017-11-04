Странный гол из Турции, в котором команда сначала оборонялась втроем, а потом вообще на это забила

Ненормальность случилась в матче второго турецкого дивизиона между командами «Элазигспор» и «Газиантепспор».

Игроки «Газиантепспора» пропустили контратаку в добавленное время и решили не возвращаться назад. Сопернику пытались помешать только три защитника и вратарь, но и те прекратили сопротивление, когда игрок «Элазигспора» упал в штрафной. Пока обороняющиеся футболисты что-то объясняли арбитру, соперник спокойно забил второй мяч.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Элазигспора».

«Газиантепспор» замыкает таблицу второго турецкого дивизиона с 5 очками в 10 матчах.

Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете