Леденящий душу подкат 15-летнего мясника «Фенербахче» и неадекватная реакция арбитра

Противостояние «Фенербахче» и «Галатасарая» настолько яростное, что даже на детско-юношеских турнирах соперники друг друга мутузят, будто это финал чемпионата мира.

В воскресной игре между командами до 17 лет «Галатасарай» быстро повел в счете 2:0, из-за чего у соперников снесло крышу. На 30-й минуте Гуркан Башкан, явно не успевая к мячу, прямой ногой влетел в соперника.

Почти столь же шокирует решение арбитра. За подкат, едва не отправивший игрока «Галатасарая» в больницу, рефери Мерт Онур показал всего лишь желтую.

Невинное лицо 15-летнего мясника.

После фола Башкана «Галатасарай» больше не забивал, но все равно победил (2:0).

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