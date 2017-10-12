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США U-17 - Колумбия U-17

Чемпионат мира (до 17 лет) - 12 октября 2017

Футбол, Чемпионат мира (до 17 лет). Следите за матчем США U-17 – Колумбия U-17 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 12 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, John Hackworth или Orlando Restrepo? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче США U-17 – Колумбия U-17? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются США U-17 и Колумбия U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

