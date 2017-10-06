Поделиться
- 2-ой тайм
- WangjamLalengmawia90'
- КарлетонVassilev90'
- WeahReyes86'
- Карлетон84'
- MeeteiNaorem70'
- SarkarAli70'
- AkinolaAcosta66'
- Дюркин51'
- 1-ый тайм
- Sargent (P)30'
Перед матчем
Онлайн
Индия U-17 - США U-17
Чемпионат мира (до 17 лет) - 6 октября 2017
Футбол, Чемпионат мира (до 17 лет). Следите за матчем Индия U-17 – США U-17 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 6 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Нортон де Матуш или John Hackworth? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Индия U-17 – США U-17? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Индия U-17 и США U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет