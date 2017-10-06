Индия U-17
    Завершено
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    -
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    17:30
    06.10.17
    Jawaharlal Nehru Stadium
    США U-17
    Чемпионат мира (до 17 лет) • Группа А
    Групповая стадия
    • 2-ой тайм
    • Индия U-17
    • США U-17
    • WangjamLalengmawia
      90'
    • КарлетонVassilev
      90'
    • WeahReyes
      86'
    • Карлетон
      84'
    • MeeteiNaorem
      70'
    • SarkarAli
      70'
    • AkinolaAcosta
      66'
    • Дюркин
      51'
    • 1-ый тайм
    • Индия U-17
    • США U-17
    • Sargent (P)
      30'
    Перед матчем

    Онлайн
    Индия U-17 - США U-17
    Чемпионат мира (до 17 лет) - 6 октября 2017

    Футбол, Чемпионат мира (до 17 лет). Следите за матчем Индия U-17 – США U-17 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 6 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Нортон де Матуш или John Hackworth? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Индия U-17 – США U-17? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Индия U-17 и США U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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