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- 2-ой тайм
- BaezGomez85'
- GiddouDoucore85'
- Diaby82'
- NdiayeCamara72'
- DrameHaidara68'
- Konate64'
- GaleanoArmoa Nunez63'
- RomeroVillasanti59'
- Rodriguez (P)55'
- 1-ый тайм
- Kane36'
- Ndiaye34'
- Drame20'
- Sanchez17'
- Galeano12'
Перед матчем
Онлайн
Парагвай U-17 - Мали U-17
Чемпионат мира (до 17 лет) - 6 октября 2017
Футбол, Чемпионат мира (до 17 лет). Следите за матчем Парагвай U-17 – Мали U-17 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 6 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Густаво Моринго или Jonas Komla? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Парагвай U-17 – Мали U-17? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Парагвай U-17 и Мали U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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