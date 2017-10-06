Парагвай U-17
Завершено
0
3
-
2
0
17:30
06.10.17
DY Patil Stadium
Мали U-17
Чемпионат мира (до 17 лет) • Группа В
Групповая стадия
  • 2-ой тайм
  • Парагвай U-17
  • Мали U-17
  • BaezGomez
    85'
  • GiddouDoucore
    85'
  • Diaby
    82'
  • NdiayeCamara
    72'
  • DrameHaidara
    68'
  • Konate
    64'
  • GaleanoArmoa Nunez
    63'
  • RomeroVillasanti
    59'
  • Rodriguez (P)
    55'
  • 1-ый тайм
  • Парагвай U-17
  • Мали U-17
  • Kane
    36'
  • Ndiaye
    34'
  • Drame
    20'
  • Sanchez
    17'
  • Galeano
    12'
Перед матчем

Онлайн
Парагвай U-17 - Мали U-17
Чемпионат мира (до 17 лет) - 6 октября 2017

Футбол, Чемпионат мира (до 17 лет). Следите за матчем Парагвай U-17 – Мали U-17 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 6 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Густаво Моринго или Jonas Komla? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Парагвай U-17 – Мали U-17? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Парагвай U-17 и Мали U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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