Гвинея U-17
    -
    14:30
    13.10.17
    Jawaharlal Nehru Stadium
    Германия U-17
      Чемпионат мира (до 17 лет) • Группа С
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Гвинея U-17 - Германия U-17
      Чемпионат мира (до 17 лет) - 13 октября 2017

      Футбол, Чемпионат мира (до 17 лет). Следите за матчем Гвинея U-17 – Германия U-17 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:30 13 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Souleymane Camara или Christian Wück? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Гвинея U-17 – Германия U-17? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Гвинея U-17 и Германия U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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