Германия U-17
1-ый тайм
1
-
0
14:30
07.10.17
Jawaharlal Nehru Stadium
Коста-Рика U-17
    Чемпионат мира (до 17 лет) • Группа С
    Групповая стадия
    • 1-ый тайм
    • Германия U-17
    • Коста-Рика U-17
    • Арп
      21'
    Перед матчем

    Онлайн
    Германия U-17 - Коста-Рика U-17
    Чемпионат мира (до 17 лет) - 7 октября 2017

    Футбол, Чемпионат мира (до 17 лет). Следите за матчем Германия U-17 – Коста-Рика U-17 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:30 7 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Christian Wück или Breansse Camacho? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Германия U-17 – Коста-Рика U-17? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Германия U-17 и Коста-Рика U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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