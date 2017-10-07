Бразилия U-17
    1-ый тайм
    0
    -
    1
    14:30
    07.10.17
    Jawaharlal Nehru Stadium
    Испания U-17
    Чемпионат мира (до 17 лет) • Группа D
    Групповая стадия
    • 1-ый тайм
    • Бразилия U-17
    • Испания U-17
    • Andrade (А)
      5'
    Перед матчем

    Онлайн
    Бразилия U-17 - Испания U-17
    Чемпионат мира (до 17 лет) - 7 октября 2017

    Футбол, Чемпионат мира (до 17 лет). Следите за матчем Бразилия U-17 – Испания U-17 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:30 7 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Carlos Amadeu или Санти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Бразилия U-17 – Испания U-17? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Бразилия U-17 и Испания U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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