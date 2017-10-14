Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Франция U-17 - Гондурас U-17
Чемпионат мира (до 17 лет) - 14 октября 2017
Футбол, Чемпионат мира (до 17 лет). Следите за матчем Франция U-17 – Гондурас U-17 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:30 14 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Lionel Rouxel или Jose Valladares? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Франция U-17 – Гондурас U-17? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Франция U-17 и Гондурас U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет