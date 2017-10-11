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Гондурас U-17 - Новая Каледония U-17

Чемпионат мира (до 17 лет) - 11 октября 2017

Футбол, Чемпионат мира (до 17 лет). Следите за матчем Гондурас U-17 – Новая Каледония U-17 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 11 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Jose Valladares или Dominique Wacalie? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Гондурас U-17 – Новая Каледония U-17? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Гондурас U-17 и Новая Каледония U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

