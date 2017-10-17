Иран U-17
    -
    14:30
    17.10.17
    Jawaharlal Nehru Stadium
    Мексика U-17
      Чемпионат мира (до 17 лет) • 1/8 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Иран U-17 - Мексика U-17
      Чемпионат мира (до 17 лет) - 17 октября 2017

      Футбол, Чемпионат мира (до 17 лет). Следите за матчем Иран U-17 – Мексика U-17 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:30 17 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Abbas Chamanyan или Mario Arteaga? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Иран U-17 – Мексика U-17? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Иран U-17 и Мексика U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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